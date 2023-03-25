Екологію не врятує, а енергосистемі зашкодить: українців закликали не приєднуватись до акції "Година Землі"

"Укренерго" закликає українців не шкодити енергосистемі, яка й так постраждала від дій росіян

Традиційно в останній тиждень березня різні псевдоактивісти у всьому світі проводять акцію "Година Землі", під час якої вони відключають усі електроприлади з переконанням, що це нібито допоможе захистити екологію. Однак насправді нічого, крім шкоди для енергосистеми, це не приносить.

Як йдеться у повідомленні "Укренерго", українцям не варто приєднуватись до подібної акції, оскільки це ускладнить роботу диспетчерів.

"Як ми постійно нагадуємо, кількість виробленої електроенергії в кожен момент часу має відповідати кількості спожитої — це закон фізики", — йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що масове відключення в один момент часу призведе до того, що виробництво енергії суттєво перевищить споживання, а отже диспетчерам доведеться різко знижувати її генерацію, тобто відключати енергоблоки.

"Це погано навіть у мирний час, а зараз українські електростанції, як і мережі, зазнали значних пошкоджень від ударів росії. Різке виключення, а потім включення — коли "Година Землі" завершиться — це зайве навантаження, яке не на користь надійності енергосистеми", — Зазначають в "Укренерго".

Натомість охочим подбати про екологію рекомендується щодня споживати електрику в економному режимі, особливо в піковий годинник, не включати багато приладів в один час, а також запускати потужну побутову техніку в нічний час.

Варто зазначити, що цього року "Година Землі" має пройти 25 березня з 20.30 до 21.30.

Як повідомлялося раніше, внаслідок російського обстрілу понад 50% української енергетичної інфраструктури було пошкоджено. Хоча через потепління планові відключення світла у більшості областей припинилися, проте не виключено, що вони повернуться в майбутньому.