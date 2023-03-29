В Україні більше не буде блекаутів? В "Укренерго" розповіли про укладення важливої угоди

Українська енергосистема стала стійкішою

Україна уклала договір з 15 операторами європейського енергетичного об’єднання ENTSO-E про аварійні постачання електроенергії у разі непередбачених обставин на кшталт російських обстрілів.

Як повідомляє пресслужба "Укренерго", це дозволить отримувати допомогу не лише від сусідніх країн, а й від інших членів Європейського Союзу.

У відомстві зазначають, що аварійна допомога від імпорту відрізняється тим, що це екстрений захід і найчастіше його не можна спрогнозувати.

"Раніше Україна могла розраховувати на підтримку енергосистем сусідніх держав. З підписанням нової угоди коло держав, у яких за потреби можна буде вимагати аварійну допомогу, розширилося і включає енергосистеми, з якими ми не є сусідами", — йдеться у повідомленні.

За словами "Укренерго", це ще більше підвищить стійкість енергосистеми, що дуже важливо за умов постійних обстрілів з боку російських окупантів.

"Сьогодні українська мережа ще сильніша, а це означає, що в українців буде світло вдома навіть у найтемніший час", — додав глава компанії Володимир Кудрицький.

Як повідомлялося раніше, внаслідок російського обстрілу понад 50% української енергетичної інфраструктури було пошкоджено. Хоча через потепління планові відключення світла у більшості областей припинилися, проте не виключено, що вони повернуться в майбутньому.