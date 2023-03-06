Подорожание электроэнергии для граждан: что об этом думают рядовые украинцы

Один из пяти украинцев ничего не знает о планах власти поднять стоимость света

В Украине пока действует мораторий по тарифам на электроэнергию для населения, однако почти две трети граждан знают о планах правительства поднять стоимость света для частных домохозяйств, в то же время половина из них считают, что без такого шага можно обойтись.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.

На вопрос "Слышали ли вы о планах властей по поднятию тарифов на электроэнергию" утвердительно ответили 61,4 процента опрошенных. Еще 16% респондентов что-то слышали, но не уверены. Вообще не знают о планах власти преподнести неприятный "сюрприз" рядовым гражданам 22,6%.

При этом 49,3% опрошенных уверены, что государственные органы вполне могут обойтись без повышения тарифов на электроэнергию для населения. Остальные голоса распределились следующим образом:

возможно да, возможно, нет — не уверен — 35,7%;

нет, не может – 8,1%;

затруднились с ответом — 6,9%.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 4 марта.

Сайт "Телеграф" писал, что решение о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения будет принято по окончании текущего отопительного сезона, не ранее. Минэнерго совместно с НКРЭК и Минсоцполитики рассматривают несколько вариантов.