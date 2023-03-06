Подорожчання електроенергії для громадян: що про це думають пересічні українці

Один із пяти українців нічого не знає про плани влади підняти вартість світла

В Україні поки діє мораторій щодо тарифів на електроенергію для населення, однак майже дві третини громадян знають про плани уряду підняти вартість світла для приватних домогосподарств, водночас половина з них вважають, що без такого кроку можна обійтися.

Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group.

На запитання "Чи чули ви про плани влади щодо підняття тарифів на електроенергію" ствердно відповіли 61,4 відсотка опитаних. Ще 16% респондентів щось чули, але не впевнені. Взагалі не знають про плани влади піднести неприємний "сюрприз" пересічним громадянам 22,6%.

При цьому 49,3% опитаних переконані, що державні органи цілком можуть обійтися без підвищення тарифів на електроенергію для населення. Решта голосів розподілилися таким чином:

можливо так, можливо ні — не певен — 35,7%;

ні, не може — 8,1%;

вагалися з відповіддю — 6,9%.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 4 березня.

Сайт "Телеграф" писав, що рішення про перегляд тарифів на електроенергію для населення ухвалять по закінченні поточного опалювального сезону, не раніше. Міненерго спільно з НКРЕКУ та Мінсоцполітики розглядають кілька варіантів.