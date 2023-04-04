Як не переплачувати за комуналку: про що треба пам’ятати, знімаючи показники лічильників води

Які цифри треба записувати при знятті даних лічильника води

Щомісяця українці мають вчасно передавати показники лічильників, щоб уникнути боргів та високих цифр у платіжках за комунальні послуги. При цьому важливо не лише зробити це вчасно, а й записати потрібну цифру.

Свої нюанси є й у лічильниках води та про них варто пам’ятати, щоби не переплачувати за комуналку. Зокрема, як йдеться у матеріалі portmone.com, для початку треба зрозуміти скільки у квартирі стояків.

Іноді буває, що кухня та ванна підключені до різних стояків, і в цьому випадку лічильники будуть присутні там і там.

Крім того, варто розуміти, чи ваше житло підключене до центрального опалення, оскільки в цьому випадку додасться також лічильник гарячої води.

Після того, як ви розібралися з кількістю лічильників, необхідно запам’ятати, що показники холодної та гарячої води варто записувати та передавати окремо.

Самі прилади для вимірювання споживання води бувають двох типів — механічні та електронні, однак єдина різниця між ними полягає у способі виведення інформації.

Найчастіше на циферблат лічильника виводиться 8 цифр, проте записувати відокремлені комою значення не потрібно.

Наприклад, якщо ваш лічильник показує значення 000987,654, передавати треба лише цифру 987, яка відображає використаний об’єм води в кубометрах. Значення можна заокруглити в меншу або більшу сторону, суттєвої ролі це не відіграє.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як не помилитися під час знімання показників з електролічильника. Важливо розуміти, що існує кілька видів таких приладів, у тому числі деякі вважають споживання в декількох зонах.