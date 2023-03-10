Одно-, дво- та тризонні лічильники електрики: у чому відмінності та як знімати показники

Лічильники електрики бувають різними

Щоб не переплачувати за комунальні послуги українцям необхідно вчасно та правильно знімати та передавати показники лічильників. І якщо розібратися з деякими з них не складе труднощів, то інші вимагатимуть деяких знань.

До таких відносяться лічильники за електрику, які бувають не лише різних типів, а й дозволяють рахувати споживання в різних зонах. Розібратися у цих пристроях допоможе інструкція ДТЕК.

Одними з найпопулярніших в Україні лічильників є індукційні. Вони відомі своєю стійкістю до перепадів напруги, а тому багато хто не поспішає змінювати їх навіть попри суттєві недоліки.

Вони мають механічний барабан, на який в залежності від моделі пристрою виводиться 6, 7 або 8 цифр. При цьому варто пам’ятати, що при передачі показників записувати варто лише ціле число, без тієї частини, яка відокремлена комою.

Електронні лічильники дозволяють заощаджувати на електриці, оскільки для них нічне споживання електрики обраховується за іншим тарифом (на 50% дешевше). Відповідно при передачі показників, цифри для денного та нічного режиму треба передавати окремо.

Щоб визначити, яка зона нічна, а яка денна варто звернутися до інструкції користувача, однак у найбільш популярних моделях це виглядає так:

NiK. "День" — "Т11" або "Т1", "ніч" — "Т12" або "Т2";

GAMA. "День" — "1.5.8.1", "ніч" — "1.5.8.2";

СТК. "День" — "Е1", "ніч" — "Е2".

Останнім часом почали з’являтись і лічильники, які рахують споживання у трьох зонах.

Як повідомлялося раніше, дані лічильника електроенергії можна передати онлайн. При цьому для цієї процедури існує кілька варіантів.