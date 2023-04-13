Готуємось платити більше? Що буде з тарифами на газ у травні

До яких цін на газ готується українцям

Наприкінці квітня в Україні закінчується дія не лише пільгового тарифу на електроенергію. Того ж 30 квітня спливають і терміни дії довгострокових контрактів на постачання газу побутовим споживачам.

У зв’язку із цим "Телеграф" розбирався, чого чекати від цін на блакитне паливо у травні 2023 року.

Річні пропозиції газопостачальних компаній розраховані до 30 квітня включно. При цьому, як зазначає видання "ГазПравда", з 1 травня 2023 року вартість газу для населення не зміниться, адже в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів для населення на окремі види комунальних послуг. Йдеться, зокрема, про постачання теплової енергії, гарячої води та газу. Ці послуги не зможуть подорожчати під час воєнного стану та півроку після його закінчення.

Проте експерт ЖКП Олег Попенко у коментарі "24 каналу" заявив: якщо теоретично подорожчання у травні і відбудеться, то воно виглядатиме приблизно так:

"Ми можемо очікувати на підвищення тарифів на газ у середньому десь до 11-12 гривень. Наскільки я знаю, розглядається кілька варіантів підвищення вартості газу: перший етап — 11-12 гривень, другий – до вартості 16 гривень", — вважає Попенко.

Скільки коштує газ в Україні зараз

Нагадаємо, раніше ми писали, що буде з тарифами на газ і чому "Нафтогаз" знову у боргах.

Також ми повідомляли, що НБУ підрахував, скільки українці мають платити за газ.