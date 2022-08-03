Не менше 20 гривень за кубометр – НБУ підрахував, скільки українці мають платити за газ

НБУ хоче, щоб українці платили за газ як у Європі

Ще 29 липня Верховна Рада України ухвалила мораторій на зростання тарифів на таких комунальних послуг як тепло, природний газ та гаряча вода, а також заборона здійснювати будь-які дії щодо примусу споживачів до платежів із заборгованості.

Цей мораторій триватиме протягом дії всього воєнного стану та 6 місяців після його закінчення. Водночас Національний банк України у своєму черговому інфляційному звіті спрогнозував ціну на природний газ у 2023 році, який має становити 0,5 від імпортного паритету. Останнім в Україні називають ціну "блакитного палива" в Нідерландах.

Розрахунки НБУ

За прогнозом НБУ, імпортний паритет у Нідерландах наступного року становитиме 1283 долари США за 1000 кубометрів, що дає 640 доларів в Україні. За нинішнього офіційного курсу 36,6 гривень за долар, виходить ціна 1 кубометра приблизно 20 гривень, і це за умови, що офіційний курс долара в Україні не змінюватиметься 2023 року, що навряд чи можливо.

Ще більш неприємним за прогнозом НБУ має стати 2024-й рік, тепер українці будуть платити за газ повну вартість імпортного паритету, який хоч і становитиме за прогнозом Нацбанку всього 1007 доларів, насправді може становити мінімум 36-37 гривень за куб, а може й значно більше.

На думку економічного експерта Данила Моніна, з урахуванням ПДВ та транспортування кінцева вартість газу в Україні може зрости ще на 30%, тобто 1000 кубів по 1007 доларів насправді коштуватиме 1300 доларів. А значить, його ціна для українських споживачів виявиться ще вищою.

При цьому, згідно з прогнозом НБУ, мінімальна середньорічна зарплата з нинішніх 6550 гривень зросте до 7665 гривень за підсумками 2024 року.

Наразі українці продовжуватимуть платити за газ стільки, скільки вони платили і до війни, наприклад, для клієнтів НАК "Нафтогаз" це 7,96 грн за кубометр.