Новинка у сфері ЖКГ – скільки заплатимо за газ та світло з 1 серпня

Рада ухвалила рішення про те, скільки українці заплатять у серпні за газ

За словами радниці міністра енергетики України Лани Зеркаль, на країну очікує чи не найскладніша зима в історії країни в плані опалення, але запевняє, що "газ точно буде, хай і не так багато, щоб їм розкидатися".

Чиновниця пояснює це високими цінами на природний газ у Європі, які наприкінці місяця наблизилися до 2200 доларів за 1000 кубометрів. Втім, як заспокоїла Лана Зеркаль, ціни на газ залишатимуться незмінними, тобто з 1 серпня зростання тарифів на газ не буде.

Рішення про це було ухвалене Верховною Радою 29 липня, коли було прийнято законопроект №7427, згідно з яким протягом дії військового стану в Україні та 6 місяців після його закінчення, постачальники таких комунальних послуг як тепло, природний газ та гаряча вода не зможуть:

підвищувати тарифи на послуги;

здійснювати будь-які дії щодо примусу споживачів до платежів із заборгованості – подавати до суду, здійснювати примусове стягнення або припиняти постачання послуги.

Таким чином українці можуть не побоюватися, що у серпні вони платитимуть за газ, тепло та гарячу воду дорожче, ніж у липні.

Також не зміняться з 1 серпня та тарифи на електроенергію, які, як і раніше, становитимуть:

1,44 грн за кіловат при споживанні за місяць не більше 250 кВт/год;

1,68 грн за кіловат при споживанні за місяць понад 250 кВт/год.

Про те, що ще зміниться з 1 серпня в Україні читайте у матеріалі " Нові платіжки за газ, зростуть відсотки за кредитами, правоохоронці отримуватимуть менше – що чекає на українців з 1 серпня ".