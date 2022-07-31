Новинка в сфере ЖКХ – сколько заплатим за газ и свет с 1 августа

Рада приняла решение о том, сколько украинцы заплатят в августе за газ

По словам советницы министра энергетики Украины Ланы Зеркаль, страну ожидает едва ли не самая сложная зима в истории страны в плане отопления, но уверяет, что "газ точно будет, пусть и не так много, чтобы им разбрасываться".

Объясняет чиновница это высокими ценами на природный газ в Европе, которые в конце месяца приблизились к 2200 долларам за 1000 кубометров. Впрочем, как успокоила Лана Зеркаль, цены на газ будут оставаться прежними, то есть с 1 августа роста тарифов на газ не будет.

Решение об этом было принято Верховной Радой 29 июля, когда был принят законопроект №7427, согласно с которым на протяжении действия военного положения в Украине и 6 месяцев после его окончания, поставщики таких коммунальных услуг как тепло, природный газ и горячая вода не смогут:

повышать тарифы на свои услуги;

осуществлять какие-либо действия по принуждению потребителей к платежам по задолженности – подавать в суд, производить принудительное взыскание или прекращать поставку услуги.

Таким образом украинцы могут не опасаться, что в августе они будут платить за газ, тепло и горячую воду дороже, чем в июле.

Также не изменятся с 1 августа и тарифы на электроэнергию, которые по-прежнему будут составлять:

1,44 грн за киловатт при потреблении в месяц не более 250 кВт/ч;

1,68 грн за киловатт при потреблении в месяц более 250 кВт/ч.

О том, что еще изменится с 1 августа в Украине читайте в материале "Новые платежки за газ, вырастут проценты по кредитам, правоохранители будут получать меньше – что ждет украинцев с 1 августа".