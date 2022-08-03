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Не менее 20 гривен за кубометр – НБУ подсчитал, сколько украинцы должны платить за газ

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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НБУ прогнозирует украинцам минимум 20 гривен за кубометр газа Новость обновлена 03 августа 2022, 13:23
НБУ прогнозирует украинцам минимум 20 гривен за кубометр газа

НБУ хочет, чтобы украинцы платили за газ как в Европе

Еще 29 июля Верховная Рада Украины приняла мораторий на рост тарифов на таких коммунальных услуг как тепло, природный газ и горячая вода, а также запрет осуществлять какие-либо действия по принуждению потребителей к платежам по задолженности.

Этот мораторий продлится на протяжении действия всего военного положения и 6 месяцев после его окончания. Вместе с тем Национальный банк Украины в своем очередном инфляционном отчете спрогнозировал цену на природный газ в 2023 году, который должен составить 0,5 от импортного паритета. Последним в Украине именуют стоимость "голубого топлива" в Нидерландах.

Расчеты НБУ

По прогнозу НБУ, импортный паритет в Нидерландах в будущем году составит 1283 доллара США за 1000 кубометров, что дает 640 долларов в Украине. При нынешнем официальном курсе в 36,6 гривен за доллар, получается цена 1 кубометра примерно в 20 гривен, и это при условии, что официальный курс доллара в Украине не будет меняться в 2023 году, что вряд ли возможно.

Еще более неприятным по прогнозу НБУ должен стать 2024-й год, теперь украинцы будут должны платить за газ полную стоимость импортного паритета, который хотя и составит по прогнозу Нацбанка всего 1007 долларов, в реальности может составлять минимум 36-37 гривен за куб, а может и значительно больше.

По мнению экономического эксперта Даниила Монина, с учетом НДС и транспортировки конечная стоимость газа в Украине может вырасти еще на 30%, то есть 1000 кубов по 1007 долларов в реальности будет стоить 1300 долларов. А значит его цена для украинских потребителей окажется еще выше.

При этом согласно прогнозу НБУ, минимальная среднегодовая зарплата с нынешних 6550 гривен вырастет до 7665 гривен по итогам 2024 года.

В настоящий момент украинцы будут продолжать платить за газ столько, сколько они платили и до войны, например, для клиентов НАК "Нафтогаз" это 7,96 грн за кубометр.

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#Газ #НБУ #Цена на газ #Тарифы ЖКХ