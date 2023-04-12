Пам’ятайте про нюанси: як правильно зняти показники за газ із різних лічильників

Важливо правильно зняти показники лічильника, щоб не переплатити зайвого

Щомісяця українці мають передавати показники не лише за світло, а й за газ. Але це стосується лише тих громадян, у яких встановлено індивідуальний газовий лічильник.

На порталі NV докладно розповіли, як правильно зняти показники лічильника. Також важливо пам’ятати, що існує два види газових лічильників: механічний та електронний.

Механічний лічильник

Щоб зняти показники з механічного лічильника, потрібно уважно вивчити барабан із цифрами. Ці цифри відповідають за кількість кубометрів газу, які ви споживали за місяць. Число на барабані розділене на дві частини крапкою або комою і читати його потрібно зліва направо. Для передачі показників записувати потрібно лише частину, яка перед розділовим знаком.

Також, якщо число починається з нулів, їх вказувати не потрібно. А якщо кома відсутня і число нічим не розділено, потрібно записувати його повністю.

Електронний лічильник

Як і в механічному лічильнику, число на табло розділене на дві частини комою або червоною рамкою. Записувати потрібно лише ті показники, що знаходяться ліворуч. Нулі та цифри після коми або виділені рамкою, потрібно ігнорувати.

Як порахувати показники

Щоб порахувати показники лічильника газу, потрібно спочатку записати показники на даний момент, як описано вище. Після цього необхідно знайти дані за минулий місяць. Потім шляхом нехитрих математичних махінацій потрібно вирахувати різницю між ними (відняти від сьогоднішніх показників попередні).

Отримане число слід помножити на поточний тариф на газ. Також варто враховувати, що, крім самого газу, українці платять і за його транспортування. І якщо тариф на газ може змінюватись, то тариф на транспортування фіксований і не залежить від спожитого обсягу газу. Вартість транспортування газу можна дізнатися у квитанції або на сайті постачальника послуги.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно знімати показники з лічильника води. Українцям розповіли, на що слід звернути увагу.