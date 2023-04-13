Готовимся платить больше? Что будет с тарифами на газ в мае

К каким ценам на газ готовится украинцам

В конце апреля в Украине заканчивается действие не только льготного тарифа на электроэнергию. Все того же 30 апреля завершаются и сроки действия долгосрочных контрактов на поставку газа бытовым потребителям.

В связи с этим "Телеграф" разбирался, чего ждать от цен на голубое топливо в мае 2023 года.

В апреле истекают сроки действия долгосрочных контрактов на поставку газа бытовым потребителям. Годовые предложения газоснабжающих компаний рассчитаны до 30 апреля включительно. При этом, как отмечает издание "ГазПравда", с 1 мая 2023 года стоимость газа для населения не изменится, ведь в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов для населения на отдельные виды коммунальных услуг. Речь идет, в частности, о поставках тепловой энергии, горячей воды и газа. Эти услуги не смогут подорожать во время военного положения и полгода после его окончания.

Тем не менее, эксперт ЖКУ Олег Попенко в комментарии "24 каналу" заявил, что если теоретически подорожание в мае и произойдет, то оно будет выглядеть примерно так:

"Мы можем ожидать поднятия тарифов на газ в среднем где-то до 11-12 гривен. Насколько я знаю, рассматривается несколько вариантов повышения стоимости газа: первый этап — 11-12 гривен, второй — до стоимости 16 гривен", — считает Попенко.

Сколько стоит газ в Украине сейчас

Напомним, ранее мы писали, что будет с тарифами на газ и почему "Нафтогаз" снова в долгах.

Также мы сообщали, что НБУ подсчитал, сколько украинцы должны платить за газ.