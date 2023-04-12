Помните о нюансах: как правильно снять показатели за газ с разных счетчиков

Важно правильно снять показания счетчика, чтобы не переплатить лишнего

Ежемесячно украинцы должны передавать показатели не только за свет, но и за газ. Но касается это только тех граждан, у которых установлен индивидуальный газовый счетчик.

На портале NV подробно рассказали, как правильно снять показатели счетчика. Также важно помнить, что сущестует два вида газовых счетчиков: механический и электронный.

Механический счетчик

Чтобы снять показатели с механического счетчика, нужно внимательно изучить барабан с цифрами. Эти цифры отвечают за количество кубометров газа, которые вы потребили за прошедший месяц. Число на барабане разделено на две части точкой или запятой и читать его нужно слева направо. Для передачи показателей записывать нужно только ту часть, которая перед разделительным знаком.

Также, если число начинается с нулей, то их указывать не нужно. А в случае, если запятая отсутсвтует и число ничем не разделено, то нужно записывать его целиком.

Электронный счетчик

Как и в механическом счетчике, число на табло разделено на две части запятой или красной рамкой. Записывать нужно только те показатели, которые находятся слева. Нули и цифры после запятой или выделенные рамкой, нужно игнорировать.

Как посчитать показатели

Чтобы посчитать показатели счетчика газа, нужно для начала записать показатели на текущий момент, как описано выше. После этого нужно отыскать данные за прошлый месяц. Затем путем нехитрих математических махинация нужно высчитать разницу между ними (отнять от сегодняшних показателей предыдущие).

Полученное число следует умножить на текущий тариф за газ. Также стоит учитывать, что помимо самого газа, украинцы платят и за его транспортировку. И если тариф на газ может меняться, то тариф на транспортировку фиксированный и не зависит от потребленного объема газа. Стоимость транспортировки газа можно узнать в квитанции или на сайте поставщика услуги.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно снимать показания со счетчика воды. Украинцам рассказали, на что следует обратить внимание.