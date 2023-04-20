Держава завжди віддає борги олігархам? Гроші від експорту української електроенергії може отримати Ахметов

За місяць бізнесмен може отримати від держави сотні мільйонів гривень

Нещодавно, з 11 квітня, після тривалої перерви, Україна відновила експорт електроенергії до Європи і навіть встигла на цьому заробити перші гроші.

Однак майбутні доходи вже планують направити на виплату боргів держави за придбану раніше зелену електроенергію. Про це у коментарі профільному виданню ExPro повідомив Юрій Камельчук, народний депутат, член Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП.

Експорт електроенергії – щоб віддати борги

Як пояснює видання до 1 січня 2023 року діяла норма, згідно з якою весь дохід від експорту електроенергії ділився порівну по 50% між ДП "Гарантований покупець" та на погашення заборгованості на ринку, що балансує.

На перший погляд, пропозиція здається розумною, адже "Гарантований покупець" заборгував постачальникам "зеленої енергії" 15,3 млрд грн, причому за минулий рік він розплатився на 53,3%, а 2023-го року сплачує 63,4% від необхідного.

Держава пам’ятає про свої борги

Але хто в Україні є основним виробником так званої зеленої енергії? Тобто одержуваної із відновлюваних джерел енергії (ВІЕ) – світла, вітру та інших?

Головними гравцями на цьому ринку традиційно є великі бізнесмени і найчастіше вони ж і політики, що пояснюється "турботою" держави, яка платить за енергію з ВДЕ вищу ціну — не менше 0,14 євро або близько 5,5 грн за 1 кВт/год.

Гроші отримає Ахметов?

Вторгнення Росії кардинально змінило структуру ринку електроенергії з ВДЕ. Так, українська вітроенергетика, розташована в основному на півдні, згідно з даними ООН виведена з ладу на 90% через пошкодження або захоплення територій ворогом.

У результаті із 5 головних гравців на ринку "зеленої енергії" залишилися фактично лише двоє.

Зокрема, китайська компанія CNBM володіє сонячними електростанціями, побудованими в Криму ще братами Клюєвими, які раніше втекли до росії. Щоправда, з початком війни навряд чи ці СЕС могли експортувати енергію в Україну.

Інший гравець – компанія "Віндкрафт Україна" шведських бізнесменів Карла Стурена та Йохана Бодена, також піде "мимо каси", адже їх шість вітропарків зосереджено в районі тимчасово окупованого Скадовська в Херсонській області.

Проблеми і в інвестора Річарда Дейтса, власника інвестиційного фонду VR Capital Group, щоправда, свої проекти в Україні компанія почала згортати ще 2021-го року.

В результаті, основним вигодонабувачем можливого рішення держави направити 50% доходу від експорту електроенергії на оплату боргів, може виявитися один із найбагатших українців та власник приблизно 25% української енергетики Рінат Ахметов.

Крім 80% енергопотужностей на базі ТЕС, Ахметов володіє приблизно 25% потужностей "зеленої енергетики". Зокрема, йому належить фірма ДТЕК ВІЕ. На сайті компанії активно розміщуються новини про відновлення підприємств групи, тут і вихід на роботу з 50% потужністю Трифонівської сонячної електростанції на Херсонщині та запуск Тілігульської вітроелектростанції. Очевидно, бізнесмен поспішає закріпити свою майбутню монополію та розширити свою частку на ринку енергії з ВІЕ, де він і так займає перше місце.

Півмільярда гривень на місяць для Ахметова

На які суми може розраховувати Рінат Ахметов та його ДТЕК ВІЕ від експорту української електроенергії?

У Міністерстві енергетики України розраховують отримувати близько 70 млн дол. щомісяця від експорту електроенергії, з яких 50% або 35 млн дол. можуть надходити "Гарантованому покупцю".

Зараз складно сказати, яка частина від цієї суми може піти ДТЕК ВІЕ, адже хоча частка у виробництві "зеленої енергії" у компанії близько 25%, у грошовому відношенні скажімо в 2019 році компанія отримала близько 30% від виплат державою за "зеленим тарифом" ".

З урахуванням виведення з ладу з початком війни більшості великих конкурентів, найімовірніше, ДПЕК ВДЕ отримуватиме близько 50% від 35 млн дол на місяць, які перераховуватимуть ДП "Гарантований покупець". Тобто мова може йти про близько 18 млн дол. або близько 660 млн грн.

Ще одним додатковим джерелом доходів для Ріната Ахметова може стати плановане з 1 травня підвищення тарифів на електроенергію для населення, при якому за 1 кВт/год можуть запропонувати платити до 2,5 грн за той же кіловат.