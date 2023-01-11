Облегчают жизнь Ахметову? Слуги народа предлагают принять новый закон в интересах бизнесмена

Ценой закона могут стать сотни миллионов гривен не полученных бюджетом

За полторы недели до Нового года, 22 декабря, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №8998, которым нардепы хотели поддержать отечественную промышленность на период военного времени. Документ предлагает отменить налоги для ряда отраслей, в числе которых те, которые контролируются украинскими олигархами.

Документ предлагает:

отмену НДС и пошлин на оборудование и комплектующие исключительно для собственного производства, при условии, что их не будут продавать в течение 5 лет после ввоза в Украину;

отмену НДС и пошлин на ввоз оборудования для учреждений профессионального (профессионально-технического) и профессионального высшего образования, осуществляющих подготовку кадров для предприятий, для обеспечения образовательной деятельности;

освобождение от налогообложения плательщиков единого налога четвертой группы за земельные участки, расположенные на территориях боевых действий и/или временно оккупированных территориях;

отмену рентной платы за специальное использование воды энергогенерирующими компаниями;

продление сроков службы зарегистрированных РРО до конца действия военного положения;

отнесение электронной марки и цифровой почтовой марки к объектам, не подлежащим налогообложению;

отмену НДС на операции по поставке услуг по демонстрации и показу фильмов дублированных, озвученных государственным языком на территории Украины.

Еще одним пунктом идет "особый режим налогообложения рентной платой за пользование недрами для добычи железной руды". Де-факто за этой фразой скрывается полная отмена рентной платы за добычу железной руды в Украине.

Подарок для Ахметова на 2 миллиарда гривен?

Принятие парламентом законопроекта №5600 в 2021 году вызвало настоящее противостояние в парламенте, поскольку одним из его пунктов был рост ставки ренты, за что сам документ в свое время даже получил название "антиахметовского", поскольку именно структуры самого богатого отечественного бизнесмена Рината Ахметова добывали больше половины руды в Украине.

Согласно принятому закону №5600, рента за добычу железной руды зависит от цен в мире на нее и составляет от 3,5% при цене менее 70 долларов за тонну, до 10% при мировой цене более 200 долларов за тонну.

Правда, надо сказать, что предлагаемая нардепами в законопроекте № 8998 отмена ренты за добычу железной руды касается только сырья, которое не направляется на экспорт, а используется для внутреннего производства. Таким образом, за экспорт руды ренту придется платить, правда, ее объем за 11 месяцев 2022 года упал на 43% — до 23,2 млн тонн.

Тем не менее, выплавляя сталь и чугун в Украине, принадлежащий Ринату Ахметову "Метинвест" может сэкономить на этом законе немало денег. А тем временем госбюджет останется без рентных платежей.

Так, согласно данным СМИ, за 9 месяцев 2022 года "Метинвест" произвел 2,67 млн тонн стали и 2,47 млн тонн чугуна. На их производство требовалось в 2 раза больше железной руды как в "чистом" виде, так и в виде обогащенного железорудного концентрата. Таким образом, на производство 5,14 млн тонн чугуна и стали в январе-сентябре 2022 года "Метинвест" израсходовал не менее 10 млн тонн железной руды.

При средней мировой цене на руду в 2022 году выше 100 долларов, "Метинвест" должен был платить в госбюджет не менее 5 долларов ренты с тонны сырья, то есть, около 50 млн долларов (2 млрд гривен).

А с принятием законопроекта №8998, как минимум, собственное производство стали и чугуна "Метинвеста" будет освобождено от рентных платежей за железную руду, что пополнит карман бизнесмена минимум на несколько десятков миллионов долларов.

Любопытно, что в числе авторов данного законопроекта представители фракции президентской партии "Слуга народа", в том числе глава фракции давид Арахамия, и глава Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.

Еще одним возможным выгодополучателем этого законопроекта может оказаться олигарх Константин Жеваго, чьи структуры до войны добывали до 20% железной руды в Украине, Правда, со своим металлургическим производством дела у него обстоят плохо. Впрочем, в настоящий момент он может быть экстредирован из Франции в Украину по подозрению в хищении 113 млн дол. из банка "Финансы и кредит".