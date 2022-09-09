Російський олігарх хоче відкупитися від санкцій Заходу і пропонує $1 млрд Україні — ЗМІ

Олігарх все заперечує та заперечує зняття санкцій у суді

У п’ятницю, 9 вересня, на 198-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що російський олігарх намагається відкупитися від санкцій Заходу.

Йдеться про бізнесмена Михайла Фрідмана, передає The Wall Street Journal. Повідомляється, що він для цього готовий перевести $1 млрд в український банк "Альфа-банк", в якому він є співзасновником.

У США зазначили, що Фрідман, який потрапив під санкції Заходу, хоче вирішити це питання, зробивши секретну пропозицію владі цивілізованих країн, які фінансують Україну. У МЗС Великої Британії заявили, що "не потурають ухиленню від санкцій", а Михайло заперечує, що пропонував "послугу за послугу".

Проте ще у червні український Альфа-банк направив свою пропозицію до Національного банку України. Голова наглядової ради "Альфа-банку" Роман Шпек розповів, що 1 млрд доларів із особистого статку Фрідмана мають піти на фінансування проєктів в Україні, пов’язаних з інфраструктурою, охороною здоров’я продовольчою та енергетичною безпекою. Роман також заперечує, що метою пропозиції було послаблення санкцій.

"Для нас це дійсно важливий економічний проєкт, і ми хотіли б уникнути будь-яких спекуляцій, що Фрідман та його партнери хотіли б інвестувати мільярд доларів в Україну, щоб отримати щось в іншій країні. Я не вважаю це (ініціативу Фрідмана) якоюсь спекуляцією чи грою, яка в майбутньому може допомогти уникнути або зняти санкції", — заявив Шпек.

Додамо, що для переказу грошей Фрідману знадобиться дозвіл ЄС, а також Мінфіну США, хоча він не перебуває під американськими санкціями. США запровадили обмеження проти "Альфа-банку". Фрідман заперечує введені проти нього санкції у Загальному суді ЄС.

Нагадаємо, Фрідман розкритикував повномасштабне вторгнення рф в Україну ще в лютому. Проте активи "Альфа-банку" були заарештовані в Україні. Пізніше стало відомо, що Михайло хоче отримати українське громадянство. Цю інформацію прокоментували в Офісі президента.