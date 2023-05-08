Китаю дістанеться за допомогу росії: Європа вперше заговорила про санкції, у Пекіні вже відповіли

Єврокомісія готується цього тижня посилити санкції проти росії та запровадити вслід за США санкції проти китайських компаній

У Європі вперше заговорили про введення санкцій проти Китаю за підтримку російського військово-промислового комплексу під час війни в Україні. Очікується, що обмеження стосуватимуться тих компаній, які продавали росіянам обладнання для зброї.

Про це пише Financial Times. Повідомляється, що йдеться про сім компаній, які вже включені в новий пакет європейських санкцій. Обговорювати його планують у Брюсселі цього тижня.

Також відомо, що частина цих компаній під санкціями, але від США. Йдеться про компанії 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics і Sigma Technology. Наприклад, компанія 3HC Semiconductors, яка виробляє чіпи для комп’ютерів, звинувачується в "спробі обійти експортний контроль та придбання або спробу придбати товари американського походження для підтримки військової та/або оборонної промислової бази росії". Компанія King-Pai поставляє в росію мікроелектроніку, яку окупанти використовують системах наведення крилатих ракет та іншому озброєнні.

До цього моменту в Брюсселі уникали сварок з Китаєм, оскільки не було доказів допомоги росії, але зараз європейці можуть викликати невдоволення Пекіна, який намагався в їхній особі знайти союзників у протистоянні з США. Також під санкції можуть потрапити й іранські компанії, які виробляють та постачають у росію дрони. Крім того, ЄС пропонує розширити перелік заборонених до ввезення в росію товарів.

Також санкції можуть торкнутися заборони на вхід до портів країн ЄС для нафтових танкерів, які без поважних причин відключають системи самоідентифікації у морі та тим самим приховують своє місцезнаходження. Таким чином, за словами ЗМІ, росія намагається обходити нафтове ембарго, вдаючи, що "чорне золото" привозять із якогось іншого регіону.

"ЄС прагне вирішити проблему обходу санкцій у ширшому сенсі. Проект включає заходи, які б дозволили ЄС обмежити продаж певних товарів третім країнам, якщо дипломатичний тиск не змінить їх поведінку", — пише FT.

У міністерстві закордонних справ Китаю вже відреагували на це, пише CNN. Представники країни заявили, що виступають проти будь-яких заходів, які стосуються заборон торгівлі, що ґрунтуються на відносинах Китаю з росією.

"Ми взяли до відома відповідні повідомлення. Китай рішуче виступає проти незаконних санкцій або юрисдикції довгих рук над Китаєм через китайсько-російську співпрацю", — заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Ван Веньбінь на черговому брифінгу для преси в понеділок.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки росія зможе фінансувати війну в Україні, незважаючи на всі введені санкції. За підрахунками закордонних ЗМІ, країні-агресору має вистачити грошей ще мінімум на рік.