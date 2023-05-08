Для перемоги України США та ЄС слід скоріше перекрити головний канал нелегального постачання росії

Поки ЄС та США вишукують приватні компанії, які порушують антиросійські санкції на Далекому Сході, Вірменія продовжує нарощувати товарообіг із росією шляхом реекспорту санкційних товарів

Центральні ЗМІ Східної Європи трублять про те, що Вірменія є головним логістичним хабом путіна в агресії проти України. У Києві вже привселюдно проклинають офіційний Єреван. Після заходів, вжитих Туреччиною та республіками Центральної Азії щодо обмеження нелегальних поставок у росію, значення Вірменії для москви зросло ще більше. Чиновники ЄС та США самі мають докази з цього приводу, але з незрозумілих причин не поспішають перекривати цей канал постачання країни-агресора, йдеться у матеріалі на сайті "5 каналу".

8 травня видання Financial Times повідомило, що Єврокомісія готує санкції проти низки китайських компаній, що постачають мікросхеми та мікроелектроніку для російської військової промисловості". США та Євросоюз вишукують по всьому світу компанії, які беруть участь у нелегальних постачаннях обладнання та товарів у росію. Одночасно вони чинять масований тиск на країни, які москва використовує для обходу санкцій Як наслідок, у березні – на початку травня Туреччина, Казахстан та Узбекистан, під тиском США та ЄС, почали вживати дієвих заходів щодо блокування паралельного імпорту до росії.

Туреччина

20 березня інформагентство Reuters повідомило, що "турецький уряд передало компаніям список заборонених іноземних товарів і доручив їм не переправляти їх до росії з 1 березня". 9 квітня глава Управління з координації санкцій Держдепартаменту США О'Брайєн заявив: "Турецькі чиновники дуже чітко висловили заборону на реекспорт санкційних західних товарів до росії. Анкара, дала Європейській комісії усні гарантії того, що з 1 березня товари, які потрапили під санкції, не будуть вирушати до росії".

Казахстан

23 березня видання Financial Times зазначало: "Казахстан контролюватиме товари, які проходять через країну для реекспорту… За словами високопосадовця Казахстану, вони розуміють усі ризики вторинних санкцій, тому взаємна торгівля з усіма партнерами ретельно відстежується". Наприкінці квітня Казахстан відвідали співробітники Мінфіну США з метою посилення контролю за дотриманням санкцій щодо росії. 2 травня казахстанський посол у Вашингтоні Ашикбаєв заявив: "Казахстан залишається повністю транспарентним з нашими американськими, європейськими та британськими партнерами, відданий забезпеченню дотримання санкцій і тому, щоб не сприяти обходу санкцій".

Узбекистан

28 лютого Центробанк Узбекистану зробив попередження трьом приватним банкам країни щодо дотримання антиросійських санкцій. У березні-квітні США ввели санкції проти узбекистанських компаній, тісно пов'язаних із росією. 27 квітня спецпосланник ЄС із санкцій О'Салліван під час візиту до Ташкента заявив: "Якщо відбуваються якісь незаконні транзакції, якщо, скажімо, ми побачимо, що якісь економічні суб'єкти Узбекистану в цьому залучені, безумовно, вони потраплять під дію санкцій".

Головний канал обходу санкцій

У міру зростання обмеження поставок через Туреччину і Центральну Азію, росія нарощує паралельний імпорт за допомогою Вірменії. З січня по березень товарообіг між цими двома країнами зріс у 2,4 раза. І це при тому, що у 2022 р. вірменський експорт у росії вже становив $2,4 млрд – зростання на 185,7% порівняно з 2021 р.

Ще 2 березня у Тристоронній ноті Мін'юсту, Мінторгівлі та Казначейства США Вірменію було названо серед "перевалочних пунктів, які зазвичай використовуються для незаконного переправлення (санкційних) товарів обмеженого доступу до росії та білорусі".

13 березня американський ABC News звернув увагу на те, що "…товари обходять санкції шляхом імпорту з третіх країн. Наприклад, експорт Вірменії до росії підскочив на 49% у першій половині 2022 року".

21 березня сайт "5 каналу" українського телебачення повідомляв: "Вірменія активно допомагає росії обходити західні санкції, введені внаслідок агресії проти України. Йдеться про постачання з Європи та Східної Азії не тільки цивільних товарів, а й апаратури для російської військової промисловості. Таким чином, офіційний Єреван, посилено створює враження переорієнтації на Захід, насправді виступає співучасником путінського режиму.

23 березня одне з провідних українських видань Telegraf зазначало: "Вірменія виконує роль не лише логістичного хаба, а й центру військово-технічного постачання агресії путінського режиму проти України". У публікації наголошувалося: "На тлі війни в Україні товарообіг Вірменії з росії буквально "злетів": у 2022 р. вірменський експорт у росії склав $2,4 млрд – на 185,7% більше показників 2021 р.; російський імпорт до Вірменії склав $2,6 млрд – збільшення на 44,5% 2 лютого поточного року Пашинян із задоволенням констатував: "У наших торговельно-економічних відносинах є хороше і велике зростання".

26 березня український новинний сайт Today.ua оголосив дані Головного управління розвідки Міноборони України, згідно з якими "росія веде постійні переговори з вірменською стороною щодо постачання санкційних товарів для ворога".

27 березня авторитетне болгарське видання Fakti наголошувало : "Авторитарний режим президента росії Володимира Путіна обходить ембарго та торгові санкції, введені ЄС, США та Великобританією через його агресію проти України через сусідні країни колишнього Радянського Союзу, особливо Вірменію". У той же день литовський сайт новин Alfa дивувався: "Поки ЄС та інші країни Заходу намагаються посилити оголошені проти росії санкції за агресію проти України, росія знайшла нішу, щоб їх обійти: від пральних машин до іранських безпілотників, всі їх маршрути в росію ведуть через Вірменію".

28 березня новинний сайт Stiri, що займає перше місце за відвідуваністю в Молдові, повідомив : "Беспілотники, за допомогою яких регулярно наносяться удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України, через що Республіка Молдова періодично залишається без електрики, доставляються в росію з Ірану завдяки співпраці з Вірменією".

29 березня одне з найбільших інтернет-видань Румунії Adevarul підтвердило: "Вірменія зараз функціонує як один з основних російських хабів із закупівлі товарів з ЄС та Східної Азії для обходу міжнародних санкцій, накладених на москву".

2 квітня EUreporter також визнав: "Вірменія служить великим хабом для постачання підсанкційних (у тому числі військових) товарів, що підтримують російську агресію в Україні, та забезпечує прямий зв'язок між Іраном та росією".

14 квітня британське видання The Telegraph закликало: "Заходу пора посилити відносини з деякими колишніми радянськими сателітами і забезпечити повну ізоляцію військової машини кремля. Найабсурднішою є статистика економічного зростання Вірменії, чиє 13-відсоткове економічне зростання всього за 12 місяців – робить її кандидатом е місце у списку найшвидше зростаючих економік світу. У Вірменії мало виправдань, коли вона дозволяє собі діяти як транзитний пункт …".

18 квітня американське видання The New York Times повідомило про зустріч чиновників США та ЄС, на якій було розглянуто документи, що свідчать про збільшення імпорту через Вірменію до росії електронних компонентів, що використовуються у військовій промисловості. Але з невідомих причин санкційні заходи щодо Єревана на цій зустрічі навіть не обговорювалися.

3 травня румунська версія Newsweek зазначала: "Останнім часом у численних виданнях Західної та Східної Європи широко висвітлюється роль Вірменії у російсько-іранській коаліції та у незаконному ввезенні обладнання, у тому числі військового, яке потім експортується до росії".

Дійшло до того, що 4 травня одна з найвідоміших і найвпливовіших медіафігур України Дмитро Гордон публічно прокляв керівництво Вірменії: "Коли вбивають людей в Україні та дітей російськими ракетами, бомбами, іранськими дронами, я проклинаю не тільки росію. Я проклинаю всіх, хтось допомагає їм вбивати українців… І Іран проклинаю, і керівництво Вірменії, яке здійснює реекспорт".

Дивно, що, маючи таку величезну кількість вкрай тривожних сигналів, дані офіційної статистики Вірменії та матеріали держвідомств США та ЄС, Брюссель та Вашингтон не вживають жодних заходів для перекриття цього головного каналу щодо обходу санкцій. Невже з якихось політичних причин Америка та Євросоюз готові заплющувати очі на тісне партнерство офіційного Єревана з путінським режимом, попри гучні прокляття з Києва.

Якщо західне товариство справді бажає швидкої перемоги для України, йому слід якнайшвидше позбавити москву цього "логістичного хаба" і щільно перекрити нелегальні поставки через Вірменію апаратури та обладнання, що використовуються російською військовою промисловістю.