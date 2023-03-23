Раскрыта особая роль Армении в военно-стратегическом альянсе Ирана и РФ

Армения исполняет функции военно-логистической базы российско-иранского альянса в войне против Украины

Несмотря на создание премьером Пашиняном впечатления переориентации на Запад, масса легко проверяемых фактов однозначно свидетельствует: Армения не просто выполняет роль крупного хаба поставок в РФ санкционной продукции и базы военно-технического снабжения агрессии против Украины, но и служит военно-логистической опорой российско-иранского альянса.

Армения – Иран

За год войны в Украине президент Ирана Раиси 8 раз делал заявления о важности отношений с Арменией и выступал за их активизацию. "Иран считает Армению близкой и дружественной страной", — отметил он 2 июня. "Армения намерена развивать отношения с Ираном в максимально возможной степени и во всех областях", — вторил ему 1 октября армянский премьер Пашинян. "Безопасность Армении – это безопасность Ирана", — объявил 20 октября глава МИД Исламской Республики. На следующий день его армянский коллега подчеркнул, что отношения двух стран основаны "на глубоком понимании наших общих естественных государственных интересов". 11 февраля текущего года президент Хачатрян подтвердил: "Республика Армения стремится расширять и углублять взаимовыгодное сотрудничество с Ираном".

30 октября Минобороны Армении признало, что Иран поставлял ударные дроны, и в том же месяце иранцы безвозмездно передали армянам 600 ракет. А 1 ноября Пашиняна принимали в Тегеране: был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетики.

Символично, что именно на фоне войны в Украине резко повысился товарооборот между двумя странами: в 2022 г. экспорт из Армении в Иран составил $111,2 млн – на 70% больше показателей предыдущего года; иранский импорт в Армению составил $599,7 млн – увеличение на 37%.

Об уровне поддержки официальным Ереваном теократического режима свидетельствует красноречивый факт, оставшийся незамеченным на Западе: вскоре после зверского подавления протестов в Иране, одной из главных причин которых была жесткая дискриминация женщин, супруга премьера Армении Акопян посетила Тегеран. Там 18 января она приняла участие в организованном властями "Первом международном конгрессе влиятельных женщин". 27 февраля глава МИД Ирана отметил ее участие в этом важном для режима мероприятии.

Не менее показательно, что за полтора месяца до того, 24 ноября, Армения выступила против резолюции специальной сессии Совета Генассамблеи ООН по правам человека, озаглавленной "Ухудшение положения в области прав человека в Исламской Республике Иран". В ней отмечалась "необходимость привлекать за нарушения прав человека к ответственности".

Перечисленные факты убедительно раскрывают подлинные внешнеполитические приоритеты Еревана – куда сильнее, чем заявления отдельных официальных лиц о стремлении к переориентации на Запад.

Армения – РФ

23 ноября российские агрессоры обстреляли ракетами родильное отделение больницы в Вольнянске Запорожской области (погиб новорожденный младенец), жилой дом и поликлинику в Купянске Харьковской области (двое погибших), жилые здания в Киеве и Вышгороде Киевской области (7 погибших), а также Полтавскую, Винницкую, Львовскую области, Одессу, Днепр и Мариуполь. В тот же день премьер Пашинян принимал Путина в Ереване, обращался к нему "уважаемый Владимир Владимирович", и по-деловому жал руку. Оно и не удивительно, ведь еще 12 июня Пашинян отмечал: "… Успешное партнерство в экономической, военной… областях в полной мере отвечает интересам развития союзнических отношений Армении и России". "Россия – стратегический партнер и союзник Армении", — подчеркнул армянский премьер два дня спустя. "Позиции наших стран по принципиальным международным вопросам близки или совпадают", — заявил вице-спикер парламента Аршакян 11 июля. "Россия является ближайшим партнером и стратегическим союзником Республики Армении", — повторил глава правительства 7 сентября. 2 ноября спикер парламента Симонян с гордостью призналась: "Я могу уверенно заявить, что нынешнее правительство Армении является одним из самых пророссийских".

С начала войны в Украине Пашинян 5 раз посещал РФ, 6 раз встречался с Путиным и 18 раз (!) общался с ним по телефону.

На фоне агрессии против Украины интенсивно укреплялось военное партнерство: Москву посетили министр обороны Армении (4 раза), секретарь Совбеза (дважды), начальник Генштаба. В сентябре были проведены совместные военные учения, в декабре – подписано соглашение о военном сотрудничестве на 2023 г. А уже в феврале текущего года Комиссия по вопросам обороны и безопасности парламента Армении ратифицировала соглашение о сотрудничестве спецслужб двух стран в области информационной безопасности – очень символично на фоне объединения усилий Украины с западными партнерами в этой сфере в целях противодействия угрозам со стороны РФ.

На фоне войны в Украине товарооборот Армении с РФ буквально "взлетел": в 2022 г. армянский экспорт в РФ составил $2.4 млрд – на 185.7% больше показателей 2021 г.; российский импорт в Армению составил $2.6 млрд – увеличение на 44.5%. 2 февраля текущего года Пашинян с удовольствием констатировал: "В наших торгово-экономических отношениях… есть хороший и большой рост". Он отметил "особую личную роль Владимира Путина… в этой динамике".

Но речь идет не просто об увеличении армянского экспорта в РФ: по данным западных официальных лиц, госструктур и исследовательских центров, Армения служит одним из главных российских хабов по закупке в обход санкций продукции в ЕС и Восточной Азии. Особенно активно через нее осуществляется параллельный импорт микрочипов, смартфонов, автомобилей. "Новые цепочки поставок через Армению… были созданы в течение нескольких дней после ведения санкций и потребовалось несколько месяцев для их расширения", — отмечалось в феврале 2023 г. в докладе Европейского банка реконструкции и развития. В том же месяце премьер Латвии Кариньш объявил, что Ереван не соблюдает режим санкций. 2 марта в совместном документе Минюста, Минторговли и Казначейства США Армения названа среди "перевалочных пунктов, обычно используемых для незаконной переправки (санкционных) товаров ограниченного доступа в Россию и Беларусь".

Армения активно содействует РФ в обходе санкций не только в импорте товаров гражданского потребления. В сентябре Минфин США опубликовал детальную информацию об участии армянской компании в закупках иностранного оборудования для российской военной промышленности. В октябре Bloomberg огласил свидетельства о поставках через Армению компонентов европейского оборудования, используемых затем в российской военной технике . Таким образом, Армения выполняет роль не только логистического хаба, но и центра военно-технического снабжения агрессии путинского режима против Украины.

28 ноября польский журнал New Eastern Europe отмечал: "Иран поддерживает войну России против Украины при поддержке Армении, которая помогает Москве обходить санкции, поставляя иранские беспилотники и ракеты через армянское воздушное пространство и аэропорты. Iran Air Cargo, дочерняя компания Iran Air, совершила полеты из ереванского… аэропорта "Звартноц" в Москву 4 и 5 сентября, после двух предыдущих рейсов 21 и 29 августа. Iran Air Cargo, Safiran Airport Services и их материнская компания Iran Air находятся под санкциями США за передачу, при содействии Армении, иранских беспилотников в Россию. Самолеты Ил-76МД российских ВВС также использовались для транспортировки иранских беспилотников через Ереван. Россия использовала эти иранские беспилотники и ракеты для террористических атак на украинскую инфраструктуру… США предупреждали Армению о ее тесных отношениях с Ираном и Россией, в том числе во время визита главы ЦРУ в Армению летом 2022 г. Он предупреждал держаться подальше от тесного военного союза между Ираном и Россией, но Армения проигнорировала".

Эти данные, преданные огласке крупным СМИ, аффилированным с правительством Польши и Еврокомиссией, свидетельствуют: Армения также исполняет функции военно-логистической базы российско-иранского альянса в войне против Украины.