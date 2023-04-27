Попри всі санкції: скільки ще росія зможе фінансувати війну в Україні — названо строк

У злитих у мережу даних американської розвідки з’явилася цікава інформація про рф

Попри всі накладені на росію санкції, країні-агресору має вистачити грошей на продовження фінансування війни в Україні ще як мінімум на один рік.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на інформацію з розсекреченої внаслідок витоку доповіді американської розвідки.

Вплив обмежувальних заходів відчули він російські високопосадовці, держструктури й представники бізнесу. Але водночас вони спробували пристосуватися до них. Хоча з політикою кремля щодо України погоджуються далеко не всі представники російської економічної еліти, вони навряд чи відмовляться від підтримки володимира путіна.

"москва покладається на підвищення корпоративних податків, свій суверенний фонд добробуту, збільшення імпорту та адаптованість бізнесу, щоб допомогти пом’якшити економічний тиск", — йдеться у документах.

WP зазначає, що у доповіді американської розвідки нема оцінки ефективності останніх обмежувальних заходів щодо рРосії, а також довготривалих наслідків від запровадження стелі цін на російську нафту.

"Навіть якщо росія теоретично може фінансувати війну ще на рік, оцінка, що просочилася, не розглядає інші фактори, які можуть вплинути на боєздатність росії, такі як витрати на боєприпаси й необхідність вербування або набору нових солдатів", — заявляється в доповіді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що навесні 2023 року в мережу потрапили секретні документи Пентагону. У них, зокрема, була інформація про майбутній контрнаступ ЗСУ та плани США та НАТО щодо нього.