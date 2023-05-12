Китай направил в Киев и москву "посредника" в переговорах: он 10 лет проработал в рф

Китай снова хочет стать посредником в переговорах между Украиной и рф

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй запланировал визиты в россию и Украину, чтобы обсудить возможность урегулирования российско-украинской войны.

Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, визит состоится с 15 мая. При этом детального расписания поездок китайского чиновника не публикуют.

Известно, что кроме россии и Украины, он также посетит Германию, Польшу и Францию.

Со ссылкой на китайское Министерство иностранных дел издание пишет, что такая поездка является "усилием по содействию мирным переговорам".

Отметим, что Ли Хуэй с августа 2009 по август 2019 года занимал должность посла КНР в рф.

Напомним, что китайский лидер Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлом месяце пообещал направить свою делегацию в регион, чтобы способствовать мирным переговорам. Это был первый разговор двух президентов после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.

Ранее "Телеграф" писал о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов в жесткой форме высказался о тех, кто хочет затянуть Украину за стол переговоров с россиянами. По его словам, это возможно лишь на условиях Киева.