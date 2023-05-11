Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса рассказал о том, почему Грузия сближается с рф

В то время, как правительство Грузии поддержало решение российского президента владимира путина о восстановлении авиасообщения между странами и об отмене визового режима для грузинских граждан, президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила резко против и назвала этот шаг "российской провокацией".

Происходящее в Грузии выглядит как попытка россии пробить себе еще один транзитный, транспортный хаб. Улучшить свою логистику, благодаря которой можно реализовывать параллельный импорт и обходить таким образом западные санкции. Импортируя или экспортируя подсанкционные товары. И в этом плане Грузия – одна таких опций.

Ранее это не работало, потому что было заблокировано (по понятным причинам) авиасообщение. Но сейчас россия пытается наладить отношения с грузинским руководством. Пока в Тбилиси есть правительство, готовое идти на такие уступки. В первую очередь, ради коммерческой выгоды. Но и по политическим причинам в этом правительстве, похоже, считают (в отличие от их оппонентов), что восстанавливать отношения с рф – нужно.

Президент Грузии всегда была против чего-то подобного. Но у нее нет полномочий, чтобы блокировать решения правительства. Потому Саломе Зурабишвили приходится просто публично высказывать свою позицию.

Что делает ее союзником оппозиции. В последнее время этот тренд наблюдается довольно активно. И во время протестов с призывами освободить Саакашвили, и во время мартовских выступлений против попытки парламента протянуть закон об иноагнетах.

Я думаю, что в Грузии будет сформирован альянс между президентом и грузинской оппозицией, сторонниками Саакашвили. Вместе они попытаются взять реванш и прийти к власти уже усиленной – совместной – командой. Либо в результате масштабных протестов, уличного давления на нынешние парламент и правительство, либо в результате ближайших выборов.

Ну, а для рф всё происходящее – ради логистики (обхода санкций) и усиления своих позиций на Южном Кавказе.