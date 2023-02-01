Зеленский жестко высказался насчет Саакашвили и властей Грузии: "Пытают гражданина Украины"

Зеленский показал фото Саакашвили на пресс-конференции

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на шокирующие фотографии гражданина Украины и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас находится в заключении на родине. На пресс-конференции с президентом Австрии Александером ван дер Белленом он продемонстрировал снимки исхудавшего Саакашвили выразил убеждение, что власти Грузии его публично пытают и убивают.

Как передает "Украинформ" показал фото Саакашвили, подчеркнув, что фотографии ему передали перед встречей с австрийским коллегой.

"Публичные пытки гражданина Украины. Я не обсуждаю вопрос, за что арестовали бывшего президента Грузии, какие последствия этого для политики и демократии в Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михеила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. Я думаю, что их цель – его убить", — передает издание слова Зеленского.

По словам президента Украины, Саакашвили был отравлен, а теперь его медленно убивают.

"Поэтому здесь такой вопрос: Грузия она за кого сегодня руководство? Они нейтральны, они за россию, потому что россия относится к своим политикам так же, как сегодня руководство Грузии относится к уже не их политикам, кстати, а к гражданам Украины. Поэтому они нейтральны, или они за россию, или против Украины и т.д. С большим уважением мы относимся к вопросу нейтральности, но с большим непониманием относимся к вот такому отношению", — подчеркивает президент Украины.

Напомним, что Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября позапрошлого года, где уже на следующий день был задержан грузинскими правоохранителями. Политика поместили в тюрьму в городе Рустави. Сразу после задержания "Телеграф" побывал в Грузии и показал, как выглядит та самая тюрьма, где содержали Саакашвили.

Находясь в месте лишения свободы Саакашвили объявил голодовку, после чего был переведен в тюремную больницу в Тбилиси, а позже — в военный госпиталь в Гори. 12 мая 2022 года политика поместили в гражданскую клинику "Вивамед" где он и находится до сих пор.

С того времени уже много тревожных новостей было о состоянии здоровья экс-президента Грузии.