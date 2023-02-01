Не узнать: исхудавший Саакашвили показал торчащие ребра (фото)

Тяжело смотреть, что сделали с человеком

Уже много тревожных новостей было о состоянии здоровья экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили, который сейчас находится в заключении на родине. Однако 1 февраля политик появился в формате онлайн на судебном заседании и дал новую почву для обсуждений своим исхудавшим внешним видом.

Судя по скриншотам заседания, некогда упитанный Михеил похудел еще больше, — отчетливо видно, как сильно торчат у него ребра.

За время заключения Михеил сильно постарел

Теперь у него под кожей просвечивают ребра

Вот как сильно он похудел

Только накануне адвокат Михеила Шота Тутберидзе говорил, что Саакашвили весит сейчас 68 килограммов при росте в 194 сантиметра, потеря веса достигла критической грани, политику сложно говорить из-за отсутствия энергии и у него есть симптомы деменции. Стоял вопрос о переводе его в реанимацию.

До этого мать Саакашвили Гиули Аласания рассказывала, что ее сын после коронавируса не может двигаться, теряет сознание и отказывается от искусственного питания.

Для сравнения, — вот фото с лета 2021, как выглядел Михеил Саакашвили до заключения:

Тогда Михеил еще был упитанным и улыбчивым

Стоит заметить, что такие перемены во внешности Саакашвили мало кого смогли оставить равнодушным, — в сети множество возмущенных комментариев.

"Эта пытка больного человека — позор", "Весь мир не может спасти одного человека", "Что вы творите", "Мишу вообще не узнать", "Освенцим", "Пытки", "Это просто нелюди, о каком ЕС они там городят?", — среди прочего, пишут встревоженные пользователи.

Как известно, в 2004-2013 годах Саакашвили был президентом Грузии, после чего много лет жил в Украине. Осенью 2021 года Сааакашвили вернулся в Грузию, чтобы поддержать свою партию перед выборами, где был задержан по обвинениям 2010 года и приговорен к шести годам лишения свободы.

Как сообщал "Телеграф", с каждым месяцем появляется все больше тревожных новостей о состоянии здоровья политика, — ранее его адвокат даже заявлял, что Саакашвили отравили после ареста. Пенитенциарная служба Грузии это опровергает.