Не впізнати: схудлий Саакашвілі показав, як в нього стирчать ребра (фото)

Важко дивитися, що зробили з людиною

Вже багато тривожних новин було про стан здоров’я екс-президента Грузії та колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, який зараз перебуває в ув’язненні на батьківщині. Однак 1 лютого політик з’явився у онлайн форматі на судовому засіданні і викликав нові обговорення своїм схудлим зовнішнім виглядом.

Судячи з скріншотів засідання, Міхеїл схуд ще більше, — добре видно, як сильно стирчать у нього ребра.

За час ув’язнення Міхеїл сильно постарів

Тепер у нього під шкірою просвічують ребра

Ось як сильно він схуд

Тільки напередодні адвокат Міхеїла Шота Тутберідзе говорив, що Саакашвілі важить зараз 68 кілограмів при зрості в 194 сантиметри, втрата ваги досягла критичної грані, політику складно говорити через відсутність енергії і він має симптоми деменції. Стояло питання про переведення його до реанімації.

До цього мати Саакашвілі Гіулі Аласанія розповідала, що її син після коронавірусу не може рухатися, втрачає свідомість і відмовляється від штучного харчування.

Для порівняння — ось фото з літа 2021, як виглядав Міхеїл Саакашвілі до затримання:

Тоді Міхеїл ще був повним і усміхненим

Варто зауважити, що такі зміни у зовнішності Саакашвілі мало кого змогли залишити байдужим — у мережі безліч обурених коментарів.

"Це катування хворої людини — ганьба", "Весь світ не може врятувати одну людину", "Що ви творите", "Мишу взагалі не впізнати", "Освенцим", "Катування", "Це просто нелюди, про який ЄС вони там городять?", — серед іншого, пишуть стривожені користувачі.

Як відомо, у 2004-2013 роках Саакашвілі був президентом Грузії, після чого багато років мешкав в Україні. Восени 2021 року Сааакашвілі повернувся до Грузії, щоб підтримати свою партію перед виборами, де його затримали за звинуваченнями 2010 року і засудили до шести років позбавлення волі.

Як повідомляв "Телеграф", з кожним місяцем з’являється все більше тривожних новин про стан здоров’я політика, — раніше його адвокат навіть заявляв, що Саакашвілі отруїли після арешту. Пенітенціарна служба Грузії це спростовує.