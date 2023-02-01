Зеленський жорстко висловився щодо Саакашвілі та влади Грузії: "Катують громадянина України"

Зеленський показав фото Саакашвілі на прес-конференції

Президент України Володимир Зеленський відреагував на шокуючі фотографії громадянина України та екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, який зараз перебуває в ув’язненні на батьківщині. На прес-конференції з президентом Австрії Александером ван дер Белленом він продемонстрував знімки схудлого Саакашвілі висловив переконання, що влада Грузії його публічно катує і вбиває.

Як передає "Українформ", показав фото Саакашвілі, підкресливши, що фотографії йому передали перед зустріччю з австрійським колегою.

"Публічні тортури громадянина України. Я не обговорюю питання, за що заарештували колишнього президента Грузії, які наслідки цього для політики та демократії в Грузії. Це їхнє внутрішнє питання. Я говорю про арешт громадянина України Міхеїла Саакашвілі, якого публічно катують щодня. Я думаю, що їхня мета – його вбити", — передає видання слова Зеленського.

За словами президента України, Саакашвілі було отруєно, а тепер його повільно вбивають.

"Тому тут таке питання: Грузія вона за кого сьогодні керівництво? Вони нейтральні, вони за росію, тому що росія ставиться до своїх політиків так само, як сьогодні керівництво Грузії ставиться до вже не їхніх політиків, до речі, а громадян України. Тому вони нейтральні, або вони за росію, або проти України і т. д. З великою повагою ми ставимося до питання нейтральності, але з великим нерозумінням ставимося до такого ставлення", — підкреслює президент України.

Нагадаємо, що Михайло Саакашвілі повернувся до Грузії наприкінці вересня позаминулого року, де вже наступного дня його затримали грузинські правоохоронці. Політика помістили у в’язницю у місті Руставі. Відразу після затримання "Телеграф" побував у Грузії і показав, як виглядає та сама в’язниця, де утримували Саакашвілі.

Перебуваючи в місці позбавлення волі, Саакашвілі оголосив голодування, після чого був переведений до тюремної лікарні в Тбілісі, а пізніше — до військового шпиталю в Горі. 12 травня 2022 року політика помістили до громадянської клініки "Вівамед" де він і перебуває досі.

З того часу вже багато тривожних новин було про стан здоров’я екс-президента Грузії.