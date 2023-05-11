В Грузии приняли неожиданное решение по поводу отмены запрета авиасообщения с рф

Грузия согласилась на инициативу путина

Правительство Грузии поддержало решение российского президента владимира путина о восстановлении авиасообщения между странами об отмене визового режима для грузинских граждан.

Об этом заявил спикер местного парламента Шалва Папуашвили, пишет "Эхо Кавказа".

Отмечается, что так.е решение поддержали глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили и заместитель министра экономики Мариам Квривишвили.

Как заявил спикер парламента, в сложившихся условиях его страна не может вводить ограничительные меры в отношении рф, так как "Грузия по-прежнему находится в зоне повышенного риска возможного военного конфликта с Россией".

"Я думаю, международное сообщество, как и наше население, убедилось, что это наиболее правильный и добросовестный подход – с одной стороны, мы открыты для международных усилий, направленных на принуждение россии к прекращению ее агрессивной войны в Украине путем ограничения санкциями. С другой стороны, мы не вводим дополнительных двусторонних санкций, исходя из национальных интересов нашего населения", — сказал он.

В свою очередь Квривишвили отметила, что после отмены запрета на полеты в Грузии запретят оперировать самолетам и авиакомпаниям, которые ранее были внесены в санкционные списки.

Интересно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили выступала против инициативы путина. Она отмечала, что это очередная провокация со стороны рф и делают ее исключительно в своих интересах. Зурабишвили в силу своих полномочий могла лишь рекомендовать правительству и парламенту не поддерживать решения диктатора, но там ее не послушали.

Визовый режим для грузинских граждан в россии ввели в 2000 году. С 2012 года в Тбилиси приняли решение в одностороннем порядке отменить визовый режим для россиян. Прямое авиасообщение между двумя государствами было прекращено с 2019 года.

Ранее "Телеграф" писал, что в Грузии сделали громкое заявление по поводу вступления в ЕС.