У Грузії ухвалили несподіване рішення щодо скасування заборони авіасполучення з рф

Грузія погодилася на ініціативу путіна

Уряд Грузії підтримав рішення російського президента володимира путіна про відновлення авіасполучення між країнами та про відміну візового режиму для грузинських громадян.

Про це заявив речник місцевого парламенту Шалва Папуашвілі, пише "Эхо Кавказа".

Зазначається, що таке рішення підтримали глава МЗС Грузії Ілля Дарчіашвілі та заступник міністра економіки Маріам Кврівішвілі.

Як заявив спікер парламенту, в умовах, що склалися, його країна не може вводити обмежувальні заходи щодо росії, оскільки "Грузія, як і раніше, знаходиться в зоні підвищеного ризику можливого військового конфлікту з рф".

"Я думаю, міжнародна спільнота, як і наше населення, переконалося, що це найбільш правильний та сумлінний підхід – з одного боку, ми відкриті для міжнародних зусиль, спрямованих на примус росії до припинення її агресивної війни в Україні шляхом обмеження санкціями. З іншого боку., ми не запроваджуємо додаткові двосторонні санкції, виходячи з національних інтересів нашого населення", — сказав він.

У свою чергу Кврівішвілі зазначила, що після скасування заборони на польоти в Грузії заборонять оперувати літакам та авіакомпаніям, які раніше були внесені до списків санкцій.

Цікаво, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступала проти ініціативи путіна. Вона зазначала, що це чергова провокація з боку росії і роблять її виключно у своїх інтересах. Зурабішвілі через свої повноваження могла лише рекомендувати уряду та парламенту не підтримувати рішення диктатора, але там її не послухали.

Візовий режим для грузинських громадян у росії запровадили 2000 року. З 2012 року у Тбілісі ухвалили рішення в односторонньому порядку скасувати візовий режим для росіян. Пряме авіасполучення між двома державами було припинено з 2019 року.

Раніше "Телеграф" писав, що в Грузії зробили гучну заяву щодо вступу до ЄС.