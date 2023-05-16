Дальнобойные ударные дроны "от Сунака": что именно Великобритания даст Украине

Стало известно, что анонсированные беспилотники, которые Британия передаст Украине, будут бить на 200 км

После визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобритании подтвердили, что передадут нашей стране новое мощное оружие. В том числе, это будут беспилотники-камикадзе с дальностью полета более 200 километров, что более чем вдвое превышает дальность установок Himars.

Об этом сообщает The Telegraph.

Эти дроны, имеющие эффект сравнимый с артиллерийским снарядом, будут доставлены в нашу страну в ближайшие месяцы. Они являются дополнением к ракете большой дальности Storm Shadow, которые Великобритания передала Украине на прошлой неделе.

Отметим, с передачей Украине Британией ракет Storm Shadow, которые способны поражать цели на расстоянии более 250 километров, и беспилотников с дальностью полета более 200 километров, у ВСУ появятся возможности, о которых Украина просила с начала войны.

Как ранее писал "Телеграф", крылатые ракеты Storm Shadow, которые Украина получила от британских партнеров, не имеет аналогов среди вооружения, имеющегося на данный момент у ВСУ. Их плюс в том, что они могут "работать" вне зоны видимости российских систем ПВО. Благодаря таким ракетам анонсированное контрнаступление ВСУ станет более эффективным.