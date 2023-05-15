"Коалиция истребителей", сотни ракет и другое: Британия готовит масштабную помощь для Украины

Британия продолжает оказывать Украине помощь в отражении российской агрессии

После визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобритании подтвердили, что передадут нашей стране новое мощное оружие, о котором говорили ранее.

Об этом пишет BBC.

По данным издания, речь идет о "сотнях зенитных ракет и боевых беспилотников вдобавок к крылатым ракетам Storm Shadow, о которых было объявлено на прошлой неделе".

"Крылатые ракеты Storm Shadow могут быть использованы для уничтожения позиций россии на оккупированной территории Украины. Если Украина сможет уничтожить российские командные центры, логистические узлы и склады боеприпасов на оккупированной территории, то для Москвы может оказаться невозможным продолжать пополнение запасов своих передовых войск на местах", — говорится в материале.

При этом по поводу боевых самолетов в Британии заявили, что не планируют пока посылать их в Украину. Однако, в тоже время премьер-министр Сунак сообщил, что Великобритания будет играть ключевую роль в "коалиции-истребителей". Он добавил, что дело не ограничится поставками самолетов: по его словам, Великобритания скоро начнет обучать украинских пилотов управлению западными истребителями и тактике НАТО.

Что касается вышеуказанных боевых беспилотников, то как мы писали ранее, речь может идти об ударных БПЛА с радиусом действия более 200 километров.

Напомним, ранее мы писали о том, что сеть растрогало новое фото Зеленского с Сунаком во время поездки президента в Лондон.

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