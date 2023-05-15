Оккупантам приготовиться: что Великобритания передаст Украине в ближайшее время

Новая помощь придет в Украину в ближайшие месяцы

Великобритания окажет очередную военную помощь Украине и передаст боевые беспилотники радиусом действия более 200 километров. Речь идет о сотнях единиц данной техники.

Об этом сегодня, 15 мая, сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на информацию британского правительства. Такое решение было анонсировано по прибытии президента Украины Владимира Зеленского с рабочим визитом в Лондон.

Так, беспилотные летательные аппараты придут вместе с другой военной помощью, которую нашей стране передаст Великобритания. Это произойдет уже в ближайшие месяцы.

В то же время The Guardian пишет о том, что Украина получит еще и сотни ракет для систем ПВО.

"Сегодня премьер-министр подтвердит дальнейшее предоставление Соединенным Королевством сотен ракет противовоздушной обороны и других беспилотных летательных систем, в том числе сотен новых ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности с радиусом действия более 200 км", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Германия передаст Украине самый большой пакет военной помощи с начала полномасштабного вторжения. В него будут входить танки, гаубицы, бронетранспортеры, беспилотники и прочее.