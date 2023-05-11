Польша передала Украине партию истребителей Миг-29: сколько всего самолетов и танков уже есть у ВСУ
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Украина уже получила от союзников 28 самолетов и 575 танков
Польша передала Украине партию боевых истребителей МиГ-29. Ранее в Германии одобрили передачу подобных самолетов, которые несколько лет назад стояли на вооружении ФРГ.
Об этом сообщило в Twitter постоянное представительство Польши в ЕС. Известно, что речь идет о 14 самолетах.
"Из 28 самолетов, переданных Киеву на данный момент, Польша отправила целых 14 истребителей МиГ-29", — говорится в сообщении.
На сегодняшний день Украина получила 28 самолетов от стран-союзниц, 14 из которых передала Польша. Кроме того, из 575 танков, переданных Украине, 325 бронемашин являются польскими, добавили в представительстве
МиГ-29 — это многоцелевой истребитель четвертого поколения, созданный в советском союзе. На сегодняшний день этот тип самолетов стоит на вооружении многих европейских и постсоветских стран, в том числе и Украины. На вооружении Польши стоят минимум 22 истребителя МиГ-29.
Напомним, что конце марта 2023 года Словакия передала Украине четыре из 13 самолетов МиГ-29. Эти модели самолетов больше не нужны Словакии. Однако позже правительство страны сделало тревожное заявление на счет них. Выяснилось, что досутуп к МиГ-29 имели российские техники, которые могли намерено повредить принадлежащие словацкой армии истребители.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Чехия помимо систем ПВО рассматривает передачу Украине самолетов L-159. Они будут переданы при условии перевооружения Чехии. В стране не исключают, что Украина может даже получить истребители F-16 от союзников, но без части оборудования.