Чехия передаст Украине советские системы ПВО: президент намекнул и на самолеты

Чехия не сомневается, что Украина получит истребители F-16, а пока готова передать собственные самолеты L-159

Президент Чехии Петр Павел, который ранее дал тревожный прогноз на счет контрнаступления ВСУ, объявил о военной помощи Украине. Страна передаст ВСУ два советских ЗРК "Куб" вместе с ракетами. Помимо этого, страна рассматривает возможность передачи самолетов L-159.

Об этом сообщает издание České noviny. По его словам, процесс передачи ЗРК "Куб" уже начат.

Петр Павел добавил, что запаса ракет к системе ПВО советского образца "относительно большой", а преимущество заключается в том, что украинским военным не придется проходить дополнительное обучение. В рядах Сил обороны уже есть специалисты, которые умеют обращаться с этим типом техники.

Помимо систем ПВО правительство Чехии думает над тем, чтобы передать Украине чешские боевые самолеты L-159. Союзники не спешит пока что исполнять требование Украины о передаче западных истребителей, ведь на них установлено секретное оборудование.

"Уместно подумать о том, могли бы мы предоставить Украине наши самолеты L-159 с определенной перспективой и перспективой перевооружения, потому что даже они могли бы существенно помочь Украине как самолеты непосредственной авиационной поддержки в контрнаступлении… Но я знаю, что переговоры (о передаче истребителей — Ред.) продолжаются, и давайте не будем удивляться, если Украина в конце концов получит несколько F-16, возможно, с частью этого оборудования, которое будет демонтировано", — добавил Петр Павел.

Самолет L-159

Характеристики ПВО "Куб"

Зенитно-ракетный комплекс "Куб" начали разрабатывать в 1958 году в Советском союзе. Он предназначен для защиты Сухопутных войск, в основном — танковых дивизий, от летящих на средних и малых высотах средств воздушного нападения.

Горизонтальная дальность поражения цели составляет до 22 км, а вертикальная — до 12 км. Скорость полета ракеты 600 м/с при весе в 630 кг. Максимальная скорость ЗРК "Куб" составляет 65 км/ч.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 9 мая США объявили о новом пакете помощи Украине. В него вошло вооружение и боеприпасы для того, чтобы усилить систему ПВО нашей страны.