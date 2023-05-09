Новый пакет военной помощи от США: что Украина получит в этот раз
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В этот раз США хотят усилить систему ПВО Украины и помочь артиллеристам
Соединенные Штаты Америки продолжают систематически поддерживать Украину в войне. И пока россия кое-как отмечает 9 мая, наши союзники объявили о новом пакете военной помощи.
Об этом сообщается на сайте Пентагона. Сумма нового пакета военной помощи составила 1,2 млрд долларов при том, что совсем недавно, а имеено 3 мая, Америка уже передала Украине вооружения и боеприпасов на 300 млн долларов.
Так, согласно сообщению, новый пакет помощи "завесит" на более чем миллиард долларов и направлен на укрепление ПВО и обеспечение нужд Украины в артиллерийских боеприпасах. Новый пакет военной помощи включает в себя:
- Дополнительные средства ПВО и боеприпасы;
- Оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины;
- Боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам;
- 155-мм артиллерийские снаряды;
- Коммерческие услуги спутниковой съемки;
- Поддержка обучения и технического обслуживания.
Что касается систем ПВО, то, как сообщалось ранее, США могут предоставить ЗРК HAWK, способные перехватывать цели на расстоянии до 40 км и на максимальной высоте до 18 км.
США не намерены прекращать поддерживать Украину в агрессивной войне, которую развязал путин. Америка вместе с другими союзниками будет и дальше работать над тем, что оккупанты были повержены и изгнаны из украинских земель как можно скорее.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", — отметили в Пентагоне.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина получит боевые самолеты от союзников, но есть нюанс. Владимир Зеленский озвучил примерные сроки и напомнил, что война идет таким образом, что ВСУ все время должны что-то доказывать союзникам.