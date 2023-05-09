Новый пакет военной помощи от США: что Украина получит в этот раз

В этот раз США хотят усилить систему ПВО Украины и помочь артиллеристам

Соединенные Штаты Америки продолжают систематически поддерживать Украину в войне. И пока россия кое-как отмечает 9 мая, наши союзники объявили о новом пакете военной помощи.

Об этом сообщается на сайте Пентагона. Сумма нового пакета военной помощи составила 1,2 млрд долларов при том, что совсем недавно, а имеено 3 мая, Америка уже передала Украине вооружения и боеприпасов на 300 млн долларов.

Так, согласно сообщению, новый пакет помощи "завесит" на более чем миллиард долларов и направлен на укрепление ПВО и обеспечение нужд Украины в артиллерийских боеприпасах. Новый пакет военной помощи включает в себя:

Дополнительные средства ПВО и боеприпасы;

Оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины;

Боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам;

155-мм артиллерийские снаряды;

Коммерческие услуги спутниковой съемки;

Поддержка обучения и технического обслуживания.

Что касается систем ПВО, то, как сообщалось ранее, США могут предоставить ЗРК HAWK, способные перехватывать цели на расстоянии до 40 км и на максимальной высоте до 18 км.

США не намерены прекращать поддерживать Украину в агрессивной войне, которую развязал путин. Америка вместе с другими союзниками будет и дальше работать над тем, что оккупанты были повержены и изгнаны из украинских земель как можно скорее.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", — отметили в Пентагоне.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина получит боевые самолеты от союзников, но есть нюанс. Владимир Зеленский озвучил примерные сроки и напомнил, что война идет таким образом, что ВСУ все время должны что-то доказывать союзникам.