Украина получит от США новый пакет помощи: что в него войдет

Украина получит от США новый пакет военной помощи, направленный на усиление противовоздушной обороны

Во вторник, 9 мая, США объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 1,2 млрд долларов. Он будет направлен на усиление противовоздушной обороны нашей страны, что очень актуально на фоне участившихся ракетных атак рф на Украину.

Об этом сообщает AP.

Как уточнили источники издания, в пакет в частности войдут беспилотники, артиллерийские снаряды и ракеты для систем ПВО, а также системы ПВО HAWK. Кроме того, по словам

официальных лиц, помощь будет включать ракеты, спутниковые снимки и финансирование текущего обслуживания и запасных частей для различной техники.

Этот пакет военной помощи будет предоставлен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая направлена на обеспечение потребностей безопасности Украины в долгосрочной перспективе.

Чиновники отметили, что с учетом этого пакета, с начала полномасштабной войны россии против Украины, общая сумма военной помощи США нашей стране на данный момент достигает почти 37 млрд долларов.

Как сообщал "Телеграф", в начале мая США передали Украине еще один пакет военной помощи, в него вошли ракеты Hydra 70, которые до этого ВСУ не получали.