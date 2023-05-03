Зеленский рассказал, когда Украина получит боевые самолеты: названо условие

Президент отметил, что нашей стране авиация очень нужна

Украина получит боевые самолеты от западных союзников, но уже после того, как ВСУ проведут успешное контрнаступление.

Такое мнение президент озвучил во время пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё в Хельсинки в среду, 3 мая.

"Скоро у нас будут наступательные действия, и после них, я уверен, нам дадут самолеты. Нам нужны, очень нужны самолеты", — отметил он.

По словам Зеленского, эта война проходит так, что украинцам постоянно приходится что-то доказывать на поле боя. Он напомнил, что оружие Украина начала получать, когда доказала, что ее нельзя захватить за три дня, а дальнобойная артиллерия пришла уже после того, как ВСУ показали, что способны оттеснить врага.

Стоит отметить, что Ниинистё после встречи с Зеленским заявил, что его страна пока не может отдать Украине свои F/A-18 Hornet, поскольку для этого им надо сначала получить от США F-35, а когда это произойдет, эти самолеты уже будут фактически непригодными к боевым действиям. Что касается запроса Украины на F-16, то Финляндия таковых на своем вооружении не имеет.

Как сообщалось ранее, президент Украины 3 мая прибыл в Финляндию, где встретился с Ниинистё. Кроме того в Хельсинки прибыли премьер-министры Норвегии, Швеции, Исландии и Дании, которые проведут саммит с Зеленским, а затем дадут совместную пресс-конференцию.

При этом в западных СМИ уже появилась информация, что Зеленский также планирует посетить Германию, однако это произойдет лишь 13 мая.