Зеленский посещает страну НАТО

Глава нашего государства встретится с премьер-министрами Северных стран

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в Финляндию, в ходе которого он примет участие во встрече премьер-министров Северных стран с президентом Саули Ниинистё.

Об этом сообщила Канцелярия президента Финляндии.

На встрече будут присутствовать премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир.

"На саммите будут обсуждаться ситуация с агрессивной войной россии в Украине, постоянная поддержка Украины странами Северной Европы, развитие отношений Украины с ЕС и НАТО, а также инициатива Украины по установлению справедливого мира. После официальных обсуждений состоится совместная пресс-конференция", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Саули Ниинистё и Владимир Зеленский в последний раз встречались в январе 2023 года, когда президент Финляндии посещал Киев.

По данным финской газеты Helsingin Sanomat, Зеленский должен был прибыть в Хельсинки утром, а торжественный был запланирован в 12 часов у Президентского дворца. Однако программа задерживается на час.

Визит Владимира Зеленского в Финляндию подтвердили также в Офисе президента Украины. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на своей странице в Facebook написал, что сегодня Зеленский проведет переговоры со своим финским коллегой Саули Ниинистё и спикером парламента Финляндии Петтери Орпо.

"Президент также примет участие в саммите Украина – Северная Европа. Встреча лидеров Украины и пяти стран Северной Европы организована для дальнейшей координации военной помощи нашему государству, европейской и евроатлантической интеграции Украины. По результатам ожидаем совместное заявление. Глава государства проведет отдельные двусторонние встречи с премьер-министрами Дании, Исландии, Норвегии и Швеции", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 5 апреля Зеленский прибыл в Польшу с рабочим визитом впервые за время полномасштабной войны в Украине. В Варшаве он встретился с президентом Анджеем Дудой.