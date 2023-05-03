Зеленский на Финляндии не остановится: стала известна дата нового зарубежного визита

Поездка состоится уже на следующей неделе

Президент Владимир Зеленский, прибывший в среду, 3 мая, с рабочим визитом в Финляндию, планирует уже в ближайшее время посетить еще одну страну Европейского Союза — Германию. Поездка украинского лидера в Берлин намечена на 13 мая.

Как пишет Bild, Владимир Зеленский должен прибыть в Германию по приглашению федерального президента. Посадка самолета с лидером Украины состоится на территории военной части Берлинского аэропорта.

Также отмечается, что немецкие силовики уже приступили к подготовке к визиту почетного гостя и разрабатывают ряд высоких мер безопасности, а именно: массированную полицейскую операцию с барьерами, проверку документов, размещение снайперов и кинологов с собаками, которые будут заниматься поисками взрывчатки.

Кроме того, известно, что по прибытию Зеленского со всеми военными почестями встречать канцлер Германии Олаф Шольц. Затем у них запланированы несколько встреч с другими уполномоченными лицами, а также пресс-конференция для журналистов. Кроме того, около 12 часов президент Украины пообщается со своим коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

После всего вышеуказанного Зеленского ждут в Аахене, куда он отправится, вероятно, вертолетом. Там ему планируют вручить почетную премию Карла Великого. В тот же день специальный самолет должен доставить его обратно в Украину.

Ранее "Телеграф" сообщал, как впервые со дня начала полномасштабной войны в Украине Зеленский отправился с визитом в Польшу, где провел встречу со своим коллегой Анджеем Дудой.