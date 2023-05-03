Зеленський на Фінляндії не зупиниться: стала відомою дата нового закордонного візиту

Президент України Володимир Зеленський, який у середу, 3 травня, прибув із робочим візитом до Фінляндії, планує вже найближчим часом відвідати ще одну країну Європейського союзу — Німеччину. Поїздка українського лідера до Берліну запланована на 13 травня.

Як пише Bild, Володимир Зеленський повинен прибути до Німеччини на запрошення федерального президента. Посадка літака з українським лідером відбудеться на території воєнної частини берлінського аеропорту.

Також зазначається, що німецькі силовики вже розпочали підготовку до візиту поважного гостя та розробляють низку високих заходів безпеки, а саме: масовану поліцейську операцію з бар'єрами, перевірку документів, розміщення снайперів і кінологів із собаками, які займатимуться пошуками вибухівки.

Крім того, відомо, що по прибуттю Зеленського з усіма воєнними почестями зустрічатиме канцлер Німеччини Олаф Шольц. Опісля у них заплановані кілька зустрічей із іншими уповноваженими особами, а також пресконференція для журналістів. Окрім того, близько 12-ї години президент України поспілкується зі своїм колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Після всього вищевказаного Зеленського чекають у Аахені, куди він вирушить, ймовірно, гелікоптером. Саме там йому планують вручити почесну премію Карла Великого. Того ж дня спеціальний літак має доставити його назад до України

Доповнюється…