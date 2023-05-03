Зеленський відвідує країну НАТО

Глава нашої держави зустрінеться із прем’єр-міністрами Північних країн

Президент України Володимир Зеленський приїхав із робочим візитом до Фінляндії, під час якого він візьме участь у зустрічі прем’єр-міністрів Північних країн із президентом Саулі Ніїністе.

Про це повідомила Канцелярія президента Фінляндії.

На зустрічі будуть присутні прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоуттир.

"На саміті обговорюватимуться ситуація з агресивною війною росії в Україні, постійна підтримка України країнами Північної Європи, розвиток відносин України з ЄС та НАТО, а також ініціатива України щодо встановлення справедливого світу. Після офіційних обговорень відбудеться спільна пресконференція", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Саулі Ніїністе та Володимир Зеленський востаннє зустрічалися у січні 2023 року, коли президент Фінляндії відвідував Київ.

За даними фінської газети Helsingin Sanomat, Зеленський мав прибути до Гельсінкі вранці, а урочистий був запланований о 12-й годині біля Президентського палацу. Однак програма затримується на годину.

Візит Володимира Зеленського до Фінляндії також підтвердили в Офісі президента України. Прессекретар глави держави Сергій Никифоров на своїй сторінці у Facebook написав, що сьогодні Зеленський проведе переговори зі своїм фінським колегою Саулі Ніїністе та спікером парламенту Фінляндії Петтері Орпо.

"Президент також візьме участь у саміті Україна – Північна Європа. Зустріч лідерів України та п’яти країн Північної Європи організована для подальшої координації військової допомоги нашій державі, європейської та євроатлантичної інтеграції України. За результатами очікуємо спільну заяву. На полях саміту Глава держави проведе окремі двосторонні зустрічі з прем'єр-міністрами Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 5 квітня Зеленський прибув до Польщі з робочим візитом уперше під час повномасштабної війни в Україні. У Варшаві він зустрівся із президентом Анджеєм Дудою.