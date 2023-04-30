Танки будуть? Зеленський натякнув на потужну допомогу від Франції
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Глава держави не почав розкривати деталі нового пакету
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном, під час якої приділив основну увагу підготовці до саміту НАТО у столиці Литви, а також надання військової допомоги.
Як йдеться у повідомленні, оприлюдненому пресслужбою Офісу президента, Зеленський подякував Макрону за вже надану допомогу, а також обговорив "додаткові рішення, які мають потенціал України на полі бою".
"Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним Силам потужного бронетанкового пакета ", — зазначив глава держави.
Президент також поінформував про перспективи розвитку ситуації на фронті у найближчі місяці, а також розповів про нагальні потреби ЗСУ.
Також сторони обговорили підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня, під час якого, як очікується, будуть надані рішення щодо гарантій безпеки для України та започатковано процедуру приєднання нашої країни до Альянсу.
Як повідомлялося раніше, у лютому з’явилася інформація про те, що Франція може передати Україні бойові машини AMX-10P, які за характеристиками нагадують американський БТР М113.