Танки будуть? Зеленський натякнув на потужну допомогу від Франції

Глава держави не почав розкривати деталі нового пакету

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном, під час якої приділив основну увагу підготовці до саміту НАТО у столиці Литви, а також надання військової допомоги.

Як йдеться у повідомленні, оприлюдненому пресслужбою Офісу президента, Зеленський подякував Макрону за вже надану допомогу, а також обговорив "додаткові рішення, які мають потенціал України на полі бою".

"Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним Силам потужного бронетанкового пакета ", — зазначив глава держави.

Президент також поінформував про перспективи розвитку ситуації на фронті у найближчі місяці, а також розповів про нагальні потреби ЗСУ.

Також сторони обговорили підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня, під час якого, як очікується, будуть надані рішення щодо гарантій безпеки для України та започатковано процедуру приєднання нашої країни до Альянсу.

Як повідомлялося раніше, у лютому з’явилася інформація про те, що Франція може передати Україні бойові машини AMX-10P, які за характеристиками нагадують американський БТР М113.