Танки будут? Зеленский намекнул на мощную помощь от Франции
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Глава государства не стал раскрывать детали нового пакета
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, во время которого уделил основное внимание подготовке к саммиту НАТО в столице Литвы, а также оказанию военной помощи.
Как говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой Офиса президента, Зеленский поблагодарил Макрона за уже предоставленную помощь, а также обсудил "дополнительные решения, которые потенциал Украины на поле боя".
"Ценим подтверждение Францией предоставления нашим Вооруженным Силам мощного бронетанкового пакета", — отметил глава государства.
Президент также проинформировал о перспективах развития ситуации на фронте в ближайшие месяцы, а также рассказал о неотложных потребностях ВСУ.
Также стороны обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, во время которого, как ожидается, будут предоставлены решения относительно гарантий безопасности для Украины и положено начало присоединению нашей страны к Альянсу.
Как сообщалось ранее, в феврале появилась информация о том, что Франция может передать Украине боевые машины AMX-10P, которые по характеристикам напоминают американский БТР М113.