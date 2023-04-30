Танки будут? Зеленский намекнул на мощную помощь от Франции

Глава государства не стал раскрывать детали нового пакета

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, во время которого уделил основное внимание подготовке к саммиту НАТО в столице Литвы, а также оказанию военной помощи.

Как говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой Офиса президента, Зеленский поблагодарил Макрона за уже предоставленную помощь, а также обсудил "дополнительные решения, которые потенциал Украины на поле боя".

"Ценим подтверждение Францией предоставления нашим Вооруженным Силам мощного бронетанкового пакета", — отметил глава государства.

Президент также проинформировал о перспективах развития ситуации на фронте в ближайшие месяцы, а также рассказал о неотложных потребностях ВСУ.

Также стороны обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, во время которого, как ожидается, будут предоставлены решения относительно гарантий безопасности для Украины и положено начало присоединению нашей страны к Альянсу.

Как сообщалось ранее, в феврале появилась информация о том, что Франция может передать Украине боевые машины AMX-10P, которые по характеристикам напоминают американский БТР М113.