Опасна для российских танков: Франция передаст ВСУ новую бронетехнику

Бронетехника как минимум в одном аспекте не уступит американской Bradley

Франция продолжает оказывать Украине помощь оружием и военной техникой. Теперь ВСУ могут получить 25 БМП AMX-10P, которые сами французские военные сняли с вооружения.

Об этом сообщил журналист французского издания L'opinion Жан-До Мерше и объяснил, что эти БМП сняты с вооружения Вооруженных сил Франции в 2015 году и с тех пор находились на хранении.

AMX-10P, чье производство велось в 1972-1994 годах, во многом схож с американским гусеничным бронетранспортером М113, например, также имеет алюминиевую броню. Последняя в лобовой части позволяет выдержать обстрел из 14,5 мм пулемета и 23 мм пушки, а также держит попадание осколков и стрелкового оружия калибром в 7,62-мм в любой своей части.

Алюминиевая броня делает AMX-10P очень легким, а значит, быстрым и маневренным средством ведения боя, способным развивать, например, скорость до 65 км/ч.

Что касается вооружения БМП, то все зависит от ее комплектации: в базовом варианте AMX-10P вооружен 20-мм пушкой в башне. На бронемашину также можно установить пусковую для противотанковых ракет Milan, 120 мм миномет, 90 мм пушку или дополнительные средства связи для командирской машины.

Возможность вооружить AMX-10P ПТРК делает ее опасной для вражеских танков и похожей на американскую современную БМП Bradley, которые уже находятся в Европе и вот-вот будут переданы ВСУ.

Напомним, что Франция уже передали Украине противотанковые ракетные комплексы 5-го поколения Akeron MP. Передача не была афиширована.