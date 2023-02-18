Небезпечна для російських танків: Франція передасть ЗСУ нову бронетехніку

Бронетехніка як мінімум в одному аспекті не поступиться американській Bradley

Франція продовжує надавати Україні допомогу зброєю та військовою технікою. Наразі ЗСУ можуть отримати 25 БМП AMX-10P, які самі французькі військові зняли з озброєння.

Про це повідомив журналіст французького видання L’opinion Жан-До Мерше та пояснив, що ці БМП знято з озброєння Збройних сил Франції у 2015 році і відтоді перебували на зберіганні.

AMX-10P, чиє виробництво велося в 1972-1994 роках, багато в чому схожий на американського гусеничного бронетранспортера М113, наприклад, також має алюмінієву броню. Остання в лобовій частині дозволяє витримати обстріл з 14,5 мм кулемета та 23 мм гармати, а також тримає попадання осколків та стрілецької зброї калібром у 7,62 мм у будь-якій своїй частині.

Алюмінієва броня робить AMX-10P дуже легким, а значить, швидким та маневреним засобом ведення бою, здатним розвивати, наприклад, швидкість до 65 км/год.

Що стосується озброєння БМП, все залежить від її комплектації: у базовому варіанті AMX-10P озброєний 20-мм гарматою в вежі. На бронемашину можна встановити пускову для протитанкових ракет Milan, 120 мм міномет, 90 мм гармату або додаткові засоби зв’язку для командирської машини.

Можливість озброїти AMX-10P ПТРК робить її небезпечною для ворожих танків і схожою на американську сучасну БМП Bradley, які вже перебувають у Європі та ось-ось будуть передані ЗСУ.

Нагадаємо, що Франція вже передала Україні протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління Akeron MP. Передача була афішована.