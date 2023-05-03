Зеленський розповів, коли Україна отримає бойові літаки: названо умову

Президент наголосив, що нашій країні авіація дуже потрібна

Україна отримає бойові літаки від західних союзників, але вже після того, як ЗСУ проведуть успішний контрнаступ.

Таку думку президент озвучив під час пресконференції з фінським колегою Саулі Ніїністьо у Гельсінкі у середу, 3 травня.

"Скоро ми матимемо наступальні дії, і після них, я впевнений, нам дадуть літаки. Нам потрібні, дуже потрібні літаки", — зазначив він.

За словами Зеленського, ця війна відбувається так, що українцям постійно доводиться щось доводити на полі бою. Він нагадав, що зброю Україна почала отримувати, коли довела, що її не можна захопити за три дні, а далекобійна артилерія прийшла вже після того, як ЗСУ показали, що здатні відтіснити ворога.

Варто зазначити, що Ніїністьо після зустрічі із Зеленським заявив, що його країна поки що не може віддати Україні свої F/A-18 Hornet, оскільки для цього їм треба спочатку отримати від США F-35, а коли це станеться, ці літаки вже будуть фактично непридатними до бойових дій. Щодо запиту України на F-16, то Фінляндія таких на своєму озброєнні не має.

Як повідомлялося раніше, президент України 3 травня прибув до Фінляндії, де зустрівся з Нііністьо. Крім того, в Гельсінкі прибули прем’єр-міністри Норвегії, Швеції, Ісландії та Данії, які проведуть саміт із Зеленським, а потім дадуть спільну пресконференцію.

При цьому в західних ЗМІ вже з’явилася інформація, що Зеленський також планує відвідати Німеччину, проте це станеться лише 13 травня.