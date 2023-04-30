Якщо вирішити ці питання: експерт розповів, коли Україні передадуть літаки

Експерт розповів, чому передача літаків для України затягується.

Питання передачі західної авіації не пов’язане із політичною складовою, хоча багато хто вважає інакше. Все впирається виключно у логістичні та технологічні моменти.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив військовий експерт, співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгірьов.

"Створення ремонтних баз, підготовка техніків та льотних складів займе дуже багато часу. Ще один стримувальний фактор – аеродроми України на цей момент не пристосовані для тих самих F-16. Ці літаки мають дуже чутливі шасі. Для зльоту та посадки їм потрібна абсолютно рівна поверхня. У нас аеродроми – це бетонні плити", — сказав він.

За словами Снєгірьова, саме з цієї причини нам спочатку передали МіГ-29, а не сучасніші моделі.

"Питання передачі нам американських F-16, шведських Gripen, французьких Mirage – на порядку денному. Але не в найближчому майбутньому. Відповідно до стандартів НАТО, підготовка льотних екіпажів триває два роки. З урахуванням рівня мотивованості, класу, навчання наших асів, дані терміни знизили до дев’яти місяців. Але підготовку техніків (а це близько трьох років) так прискорити неможливо! Наші техніки орієнтовані працювати з радянськими, російськими зразками літаків. Це Су чи МіГ", — додав він.

Експерт також додав, що із ситуації є вихід і зараз Україна веде пошуки іноземних добровольців – як у вигляді авіаційних техніків, так і пілотів.

"Якщо тут буде позитивне рішення, то, гадаю, не буде проблем і з передачею нам західних винищувачів", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна з початку війни втратила 60 винищувачів.