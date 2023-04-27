В Україні можуть відновити польоти цивільних літаків: що відомо

Поки питання строків відновлення цивільних польотів залишається відкрити, однак Київ над ним посилено працює

Україна "наполегливо працює", аби вже найближчим часом відновити авіаперельоти цивільних літаків повністю або хоча б частково.

Про це "Європейській правді" розповів міністр транспорту Франції Клеман Бон, зазначивши, що його держава тісно співпрацює з Україною в цьому питанні. Зокрема, навчає українських пілотів цивільної авіації, а також авіадиспетчерів.

"Це дуже потрібна річ. Момент, коли над Україною відновлять польоти цивільної авіації, я сподіваюся, настане якнайшвидше. А у разі, якщо авіатори не мають практики, то за правилами безпеки не матимуть права одразу відновлювати роботу. Тому ми допомагаємо Україні підготуватися до моменту, коли ваш авіапростір буде відкритий повністю або частково", – пояснив він.

За словами французького урядовця, він не може вирішувати, коли саме Україна зможе відновити цивільні польоти, однак українські посадовці посилено готуються до цього. Серед основних факторів, які поки гальмують цей процес — безпекова ситуація в країні.

"Як я зрозумів, в України вже є певні міркування щодо цього відкриття, і у Києві наполегливо над цим працюють. Але, звісно, головним питанням досі лишається безпека", – додав міністр.

Варто нагадати, що Україна закрила небо для цивільних авіаперельотів 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення російських військ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до 2029 року Європейський Союз не планує знімати обмеження на польоти у повітряному просторі України, росії, Білорусі, а також Молдови.