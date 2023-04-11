Прогноз сумний: у ЄС розповіли, коли можуть скасувати заборону на польоти над Україною

Йдеться про повернення до звичних маршрутів літаків

Обмеження на польоти в повітряному просторі України, росії, Білорусі, а також Молдови триватимуть щонайменше до 2029 року.

Про це йдеться у прогнозі Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтролю) на найближчі сім років.

Головним чииннком, що впливає на розвиток авіасполучення, є повномасштабне російське вторгнення в Україну. Водночас негативно позначаються обмеження внутрішніх рейсів з екологічних міркувань, нестача персоналу в аеропортах і пов’язані з цим страйки.

"Обмеження в українському, російському, білоруському та молдавському авіапросторі залишаться чинними до кінця горизонту прогнозування (тобто мінімум до 2029 року, — Ред.)" — йдеться в документі.

Йдеться про повернення до звичних маршрутів літаків. Євроконтроль зазначив, що серед ключових чинників того, як повномасштабна війна впливає на цивільну авіацію, є загальне погіршення економічної ситуації, зниження прогнозів зростання ВВП у зв’язку з розривом ланцюгів постачання енергоносіїв, висока інфляція та падіння рівня довіри.

Зазначимо, що повітряний простір України для цивільних літаків закрито з 24 лютого 2022 року. Згодом країни ЄС та США закрили своє небо для російських літаків.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що на початку квітня з "Борисполя" таємно вилетів цивільний літак і приземлився у румунському місті Яси. Ми пояснили, навіщо це було зроблено.