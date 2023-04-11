Прогноз печальный: в ЕС рассказали, когда могут отменить запрет на полеты над Украиной

Речь идет о возвращении к привычным маршрутам самолетов

Ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, россии, Беларуси, а также Молдовы будут продолжаться как минимум до 2029 года.

Об этом говорится в прогнозе Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроля) на ближайшие семь лет.

Главным фактором, который влияет на развитие авиасообщения, является полномасштабное российское вторжение в Украину. В то же время негативно сказываются ограничения внутренних рейсов по экологическим соображениям, нехватка персонала в аэропортах и связанные с этим забастовки.

"Ограничения в украинском, российском, белорусском и молдавском авиапространстве останутся в силе до конца горизонта прогнозирования (т.е. минимум до 2029 года, — Ред.)" — говорится в документе.

Речь идет о возвращении к привычным маршрутам самолетов. Евроконтроль указал, что среди ключевых факторов того, как полномасштабная война влияет на гражданскую авиацию, — общее ухудшение экономической ситуации, снижение прогнозов роста ВВП в связи с разрывом цепей поставок энергоносителей, высокая инфляция и падение уровня доверия.

Отметим, что воздушное пространство Украины для гражданских самолетов закрыто с 24 февраля 2022 года. Спустя время страны ЕС и США закрыли свое небо для российских самолетов.

Напомним, "Телеграф" писал, что в начале апреля из "Борисполя" тайно вылетел гражданский самолет и приземлился в румынском городе Ясы. Мы объяснили, зачем это было сделано.